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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T02:38
https://ria.ru/20200531/1572235487.html
Катар побил рекорд по приросту случаев COVID-19 за сутки
https://cdn24.img.ria.ru/images/152057/99/1520579939_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_45b4a4194869021447d390ebefe18eaa.jpg
РИА Новости

Катар побил рекорд по приросту случаев COVID-19 за сутки

02:38 31.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДоха
Доха
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Доха. Архивное фото
ДОХА, 31 мая - РИА Новости. Катар побил рекорд среди стран арабского мира по приросту зараженных коронавирусом, после того как в субботу министерство здравоохранения страны объявило о более 2,3 тысячи новых случаев заболевания за сутки. Правда, это не помешало властям принять решение о возобновлении с воскресенья коммерческой деятельности.
"Зафиксировано 2 355 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние 24 часа 18 пациентов были помещены в отделение интенсивной терапии после заболевания коронавирусом, после чего число людей с COVID-19 в отделении интенсивной терапии возросло до 217", - говорится в сообщении министерства в социальной сети Twitter.
По данным минздрава, новые случаи выявлены среди иностранных рабочих в разных районах, а также среди катарских подданных и иностранных резидентов, которые заразились на рабочих местах или во время встреч с друзьями и родственниками из-за игнорирования рекомендованных властями мер.
Одновременно катарские специалисты зарегистрировали и рекордное число выздоровевших за сутки - 5 235 человек, после чего общее число выздоровевших достигло более 25,8 тысячи человек.
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Министерство пояснило, что значительное увеличение числа излечившихся от коронавируса связано с использованием самых последних международных рекомендаций по выздоровлению от коронавируса.
С воскресенья власти Катара разрешили возобновить деятельность всем предприятиям и частным компаниям, кроме магазинов в крупных торговых центрах, но работать они будут только с 07.00 до 13.00, за исключением продуктовых магазинов, аптек, ремонтных мастерских.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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