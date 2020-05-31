В Венесуэле ослабят карантин

Ранее он сообщил о намерении с 1 июня начать поэтапное смягчение карантина, введенного из-за коронавируса, с учетом эпидемиологической обстановки. В случае роста числа заражений в том или ином регионе может вводиться локальный, выборочный карантин или комендантский час.