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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T02:37
https://ria.ru/20200531/1572235454.html
В Венесуэле ослабят карантин
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570445716_0:175:1669:1114_1036x0_80_0_0_aab3ac66745759f6e142def5f01d7c40.jpg
РИА Новости

В Венесуэле ослабят карантин

02:37 31.05.2020
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© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкМедики проводят тестирование на коронавирус в фавелах Каракаса
Медики проводят тестирование на коронавирус в фавелах Каракаса
© РИА Новости / Магда Гибелли
Перейти в фотобанк
Медики проводят тестирование на коронавирус в фавелах Каракаса
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 мая – РИА Новости. Власти Венесуэлы намерены ввести послабления в различных секторах экономики с 1 июня, сообщил президент страны Николас Мадуро.
Ранее он сообщил о намерении с 1 июня начать поэтапное смягчение карантина, введенного из-за коронавируса, с учетом эпидемиологической обстановки. В случае роста числа заражений в том или ином регионе может вводиться локальный, выборочный карантин или комендантский час.
"К этому этапу присоединятся новые сектора с различным расписанием – банки, стоматологические консультации, строительство", - сказал он, трансляция его выступления велась в Twitter.
Также будет разрешено работать парикмахерским, ателье, обувным магазинам, автомастерским.
Мадуро пояснил, что Венесуэла применит свою модель – 5+10. Пять дней послаблений и 10 дней карантина. Эта система начнет действовать с 1 июня.
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