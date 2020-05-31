ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Экипаж испытательного полета Crew Dragon назвал свой корабль Endeavor, сообщил на брифинге после старта глава НАСА Джим Брайденстайн.
"Хочу сообщить, что экипаж назвал свой корабль Endeavor (амбиционное начинание, устремление)", - сказал Брайденстайн.
27 мая, 08:39Crew Dragon. Главная надежда NASA
Традиция, когда экипаж дает имена космическим кораблям, зародился в 60-х годах прошлого века - в первую пилотируемую программу США "Меркурий". Экипаж Crew Dragon в лице Дага Херли и Боба Бенкена до запуска заверяли, что продолжат традицию, но сообщат об имени своего корабля в подходящее для этого время.
Новейший пилотируемый корабль Crew Dragon стартовал с мыса Канаверал в испытательный пилотируемый полет в субботу в 22.22 мск. Его стыковка с МКС намечена на 17.29 мск в воскресенье. Запуск Crew Dragon стал первым пилотируемым полетом США с 2011 года, кода была завершена программа "Спейс шаттл".
Дата возвращения корабля на Землю пока не определена, это решение будет принято позже.