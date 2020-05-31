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Хочу стать космонавтом
2020-05-31T02:35
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Экипаж испытательного полета Crew Dragon назвал свой корабль Endeavor
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РИА Новости

Экипаж испытательного полета Crew Dragon назвал свой корабль Endeavor

02:27 31.05.2020 (обновлено: 02:35 31.05.2020)
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© Фото : Twitter/Elon MuskАстронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен в космическом корабле Crew Dragon
Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен в космическом корабле Crew Dragon
© Фото : Twitter/Elon Musk
Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен в космическом корабле Crew Dragon
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Экипаж испытательного полета Crew Dragon назвал свой корабль Endeavor, сообщил на брифинге после старта глава НАСА Джим Брайденстайн.
"Хочу сообщить, что экипаж назвал свой корабль Endeavor (амбиционное начинание, устремление)", - сказал Брайденстайн.
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Crew Dragon. Главная надежда NASA
Традиция, когда экипаж дает имена космическим кораблям, зародился в 60-х годах прошлого века - в первую пилотируемую программу США "Меркурий". Экипаж Crew Dragon в лице Дага Херли и Боба Бенкена до запуска заверяли, что продолжат традицию, но сообщат об имени своего корабля в подходящее для этого время.
Новейший пилотируемый корабль Crew Dragon стартовал с мыса Канаверал в испытательный пилотируемый полет в субботу в 22.22 мск. Его стыковка с МКС намечена на 17.29 мск в воскресенье. Запуск Crew Dragon стал первым пилотируемым полетом США с 2011 года, кода была завершена программа "Спейс шаттл".
Дата возвращения корабля на Землю пока не определена, это решение будет принято позже.
НАСА сотрудничает в пилотируемых полетах с компаниями SpaceX и Boeing, каждая из которых создала и протестировала в беспилотном режиме собственный космический корабль. Успешная пилотируемая миссия SpaceX позволит ей вырваться далеко вперед в гонке против Boeing.
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Хочу стать космонавтомДжим БрайденстайнМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаСША
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