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2020-05-31T03:30
https://ria.ru/20200531/1572235286.html
В небе над Миннеаполисом появились военные вертолеты
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572235959_0:200:3072:1928_1036x0_80_0_0_3a95908a3894739bb13f74ca09251aa3.jpg
РИА Новости

В небе над Миннеаполисом появились военные вертолеты

02:18 31.05.2020 (обновлено: 03:30 31.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил ТургиевВоенный вертолет над Миннеаполисом
Военный вертолет над Миннеаполисом
© РИА Новости / Михаил Тургиев
МИННЕАПОЛИС, 31 мая - РИА Новости, Михаил Тургиев. Военные вертолёты появились в небе над Миннеаполисом в воскресенье, передаёт корреспондент РИА Новости.
Два вертолета барражируют в небе над городом, где днем проходят мирные акции протеста в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Одна из них идёт на месте его убийства, здесь собрались сотни человек.
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Участок тротуара перед продуктовым магазином, у которого Флойда задержали полицейские, превращен в мемориал. На асфальте цветы вперемешку с плакатами. Воздушные шары, свечи и неоткрытые банки и бутылки пива дополняют картину. Стена магазина обклеена плакатами с лозунгами и портретами Флойда.
На дороге перед этим местом из цветов выложена большая буква G - первая в имени Флойда. Плотная толпа аккуратно обходит ее, не наступая на букеты и не заходя внутрь. На расположенном тут же перекрёстке тоже выложен большой сплошной круг из цветов. В его центре лежит массивный крест.
Ведущие к перекрёстку улицы примерно за сотню метров в каждую сторону перекрыты лозунгами, натянутыми между столбами и автомобилями. На одной из растяжек крупными буквами выведено: "Священное место".
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"Вы позвоните 911 - и вы умрете. Я позвоню 911 - и умру. Как будто они говорят нам: позаботьтесь о себе сами", - доносится с небольшой сцены.
"Нет правосудия - нет мира", - скандируют собравшиеся ставшие их главным девизом слова.
Выступления со сцены время от времени чередуются с рэпом.
Темнокожий мужчина призывает к безопасным и умным протестам. Говорящие стремительно меняются. Каждый неизменно получает поддержку и аплодисменты.
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"Я переехал сюда в 1986 году. И я помню, что мне сразу сказали не связываться с полицией в центре города", сказал РИА Новости пожилой белый мужчина по имени Джон.
По его словам, его дочь за последние дни дважды надышалась слезоточивым газом, которым полиция разгоняла ночные протесты.
"Как вы думаете, будут ли они стрелять по людям сегодня?" - интересуется он.
Джон подтвердил, что сегодня военные вертолёты появились впервые.
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"Ну, они же обещали ввести больше Нацгвардии", - констатировал он.
Толпа не только призывает к правосудию и проклинает полицию. Когда начинает играть песня Kiss в исполнении Prince, темнокожие девушки начинают танцевать.
Тут ведущий объявляет, что сейчас будет "что-то специальное для семьи Флойда". Через несколько секунд с места его гибели в небо взлетают около 30 красных воздушных шаров в форме сердца.
После этого там же выступает высокий сухопарый мужчина в черной футболке с надписью "Fk the police" и черной бандане. Это кто-то из семьи Флойда. Но микрофон ему не дают и большая часть людей просто ничего не услышала. Закончилось все опять общим скандированием "Нет правосудия - нет мира!"
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Собравшиеся замечают в небе небольшой квадрокоптер с камерой, который уже некоторое время зависает над ними, залетая то с одной, то с другой стороны.
"Это не наш, это полиция", - объявляют со сцены.
Все несколько сотен человек поворачиваются к квадрокоптеру, поднимают свои лозунги, а также демонстрируют неприличный жест и кричат: "К черту полицию! К черту полицию!"
Когда к первому квадрокоптеру присоединяется второй, крики усиливаются. Однако через какое-то время со сцены продолжают говорить, и люди перестают обращать внимание на беспилотники.
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Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Флойд умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаМиннеаполисСШАВ мире
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