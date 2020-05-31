СМИ: в Торонто проходят массовые протесты против притеснения темнокожих

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Тысячи людей принимают участие в акциях протеста в канадском Торонто против расизма и притеснения темнокожих со стороны полиции, сообщает телеканал CBC.
Демонстрации проходят под лозунгами "Больше ни одной жизни темнокожего", "Упразднить полицию", "Нет справедливости, нет мира". Кроме того, после гибели 29-летней девушки в Торонто в присутствии полиции некоторые из протестующих скандируют "хватит убивать темнокожих женщин". Девушка по имени Регис Корчински-Паке упала с высокоэтажного здания после звонка очевидцев в службу 911. Родственники девушки утверждают, что ее толкнули сотрудники полиции.
Ранее Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Флойд умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.