Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-31T02:14
https://ria.ru/20200531/1572235258.html
СМИ: в Торонто проходят массовые протесты против притеснения темнокожих
https://cdn22.img.ria.ru/images/135213/69/1352136916_0:104:2000:1229_1036x0_80_0_0_7cb0878fad749a10a074297c82e61306.jpg
РИА Новости

СМИ: в Торонто проходят массовые протесты против притеснения темнокожих

02:14 31.05.2020
755
© Fotolia / Olga GabaiВид на Торонто, Канада
Вид на Торонто, Канада
© Fotolia / Olga Gabai
Вид на Торонто, Канада. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Тысячи людей принимают участие в акциях протеста в канадском Торонто против расизма и притеснения темнокожих со стороны полиции, сообщает телеканал CBC.
Демонстрации проходят под лозунгами "Больше ни одной жизни темнокожего", "Упразднить полицию", "Нет справедливости, нет мира". Кроме того, после гибели 29-летней девушки в Торонто в присутствии полиции некоторые из протестующих скандируют "хватит убивать темнокожих женщин". Девушка по имени Регис Корчински-Паке упала с высокоэтажного здания после звонка очевидцев в службу 911. Родственники девушки утверждают, что ее толкнули сотрудники полиции.
Полицейская машина в США
01:32
Во Флориде задержали водителя грузовика, въехавшего в толпу протестующих
Участники протестов сообщили телеканалу, что они вышли на улицы не только из-за гибели Корчински-Паке, но и из-за "каждого человека, который был несправедливо убит и к которому несправедливо относилась полиция и судебная система" в Канаде и США.
Ранее Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Флойд умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
01:14
В Нью-Йорке протестующие движутся из Гарлема к центру Манхэттена
1244022
Обсудить 0
КанадаТоронтоВ мире
Рекомендуем
Военный вертолет над Миннеаполисом
В небе над Миннеаполисом появились военные вертолеты
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун
"Угрожающая" Крымскому мосту украинская ракета уничтожила сразу две цели
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Благовещенске в ТЦ рухнул лифт с людьми
Группа Отпетые мошенники. Архивное фото
Экс-солист "Отпетых мошенников" стал таксистом из-за безденежья
Полицейская машина в США
Во Флориде задержали водителя грузовика, въехавшего в толпу протестующих
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал остановить "насилие толпы"
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Вирусолог раскритиковал новую версию происхождения коронавируса
Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен в космическом корабле Crew Dragon
Экипаж испытательного полета Crew Dragon назвал свой корабль Endeavor
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
СМИ назвало возможную дату поступления "Авифавира" в российские больницы
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
СМИ: в Нью-Йорке полиция приостанавливает одиночное патрулирование
Демонстранты блокируют движение во время акции протеста связанной со смертью Джорджа Флойда
В Лос-Анджелесе, Филадельфии и Атланте ввели комендантский час
Самолет авиакомпании Победа
"Победа" возобновляет полеты после двухмесячного перерыва из-за COVID-19
Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
В Нью-Йорке протестующие движутся из Гарлема к центру Манхэттена
Семипалатинский ядерный полигон
Эксперты рассказали об утилизации последнего советского ядерного заряда
Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен в космическом корабле Crew Dragon
Трамп заявил, что астронавты НАСА чувствуют себя отлично
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:04Бензин в Венесуэле, самый дешевый в мире, подорожает с первого июня
05:55В Южной Корее прокомментировали планы Трампа пригласить ее на саммит G7
05:53В Китае за сутки выявили пять новых случаев COVID-19
05:34Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе
05:34В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против протестующих
05:26Трамп считает, что нацгвардию в Миннеаполисе задействовали слишком поздно
05:23В Южной Корее за сутки выявили 27 случаев COVID-19
05:17В Руанде зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом
05:16В Миннеаполисе протестующие снова игнорируют комендантский час
05:15СМИ: в Филадельфии более 10 полицейских пострадали в ходе беспорядков
04:41В Нью-Йорке полиция вытеснила протестующих с автодороги
04:39Трамп анонсировал появление у США "величайшего оружия" в истории
04:23В Госдуме предложили включить в ОМС программу лечения от курения
04:21В Мексике за сутки умерли более 360 человек с COVID-19
04:19Эксперт объяснил важность анонимности при тестировании на COVID-19
03:48Депутат Рады заявила о необходимости вернуть Украине российский рынок
03:47Эксперт объяснил значение запуска Crew Dragon для России
03:45В Манхэттене протестующие на время перекрыли автомагистраль
03:36СМИ: в Нью-Йорке полиция приостанавливает одиночное патрулирование
03:26Юбилейный фестиваль "Черешневый лес" объявляет об открытии 31 мая
Лента новостейМолния