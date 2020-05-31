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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T01:37
https://ria.ru/20200531/1572235046.html
Бастрыкин поручил доложить обо всех проверках по CОVID-19 в КЧР
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564686126_0:36:2882:1657_1036x0_80_0_0_9f7a6fb8a40c2b1b735b1853e9601378.jpg
РИА Новости

Бастрыкин поручил доложить обо всех проверках по CОVID-19 в КЧР

01:37 31.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить обо всех следственных проверках по нарушениям прав жителей и медработников в условиях распространения коронавируса в Карачаево-Черкесской республике, сообщается на сайте СК РФ.
Согласно данным СК, граждане КЧР неоднократно заявляли о недостаточной информированности о распространении коронавирусной инфекции в регионе, а также о нарушении прав медицинских работников, задействованных в оказании помощи заболевшим CОVID-19.
"Председатель СК поручил доложить обо всех проводимых региональным следственным управлением мероприятиях в рамках доследственных проверок о нарушении прав жителей и медицинских сотрудников в условиях сложной эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.
Кроме того, в регион для помощи будут направлены следователи центрального аппарата и ГСУ по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинПроисшествия
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