Бастрыкин поручил доложить обо всех проверках по CОVID-19 в КЧР

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить обо всех следственных проверках по нарушениям прав жителей и медработников в условиях распространения коронавируса в Карачаево-Черкесской республике, сообщается на сайте СК РФ.
Согласно данным СК, граждане КЧР неоднократно заявляли о недостаточной информированности о распространении коронавирусной инфекции в регионе, а также о нарушении прав медицинских работников, задействованных в оказании помощи заболевшим CОVID-19.
"Председатель СК поручил доложить обо всех проводимых региональным следственным управлением мероприятиях в рамках доследственных проверок о нарушении прав жителей и медицинских сотрудников в условиях сложной эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.
Кроме того, в регион для помощи будут направлены следователи центрального аппарата и ГСУ по Северо-Кавказскому федеральному округу.
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