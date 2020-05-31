Во Флориде задержали водителя грузовика, въехавшего в толпу протестующих

"Сегодня утром, когда мирные протесты начинались в центре у улицы Монро вблизи здания Капитолия, автомобиль въехал в толпу. Водитель был немедленно задержан. На данный момент, пострадавших нет", - говорится в заявлении полиции города в Twitter .

Как сообщает телеканал NBC, грузовик остановился на светофоре, после чего протестующие окружили транспортное средство. Затем грузовик снова резко начал движение, в результате чего, один из участников демонстраций оказался на капоте автомобиля, остальные разбежались в стороны.