Во Флориде задержали водителя грузовика, въехавшего в толпу протестующих

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Полиция американского города Таллахасси, штат Флорида, задержала водителя грузовика, въехавшего в толпу протестующих из-за смерти Джорджа Флойда, который скончался после задержания полицией, во время инцидента никто не пострадал.
"Сегодня утром, когда мирные протесты начинались в центре у улицы Монро вблизи здания Капитолия, автомобиль въехал в толпу. Водитель был немедленно задержан. На данный момент, пострадавших нет", - говорится в заявлении полиции города в Twitter.
По информации полиции, ведется расследование инцидента.
Мэр Таллахасси, выразив поддержку участников мирных демонстраций, отметил, что автомобиль двигался с медленной скоростью.
Как сообщает телеканал NBC, грузовик остановился на светофоре, после чего протестующие окружили транспортное средство. Затем грузовик снова резко начал движение, в результате чего, один из участников демонстраций оказался на капоте автомобиля, остальные разбежались в стороны.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Флойд умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.