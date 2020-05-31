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2020-05-31T04:39
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В КБР избрали меру пресечения по делу о драке адвокатов с полицейскими
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РИА Новости

В КБР избрали меру пресечения по делу о драке адвокатов с полицейскими

01:23 31.05.2020 (обновлено: 04:39 31.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Кресла для судей в зале заседаний. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 31 мая — РИА Новости. Нальчикский городской суд принял решение о запрете определенных действий в отношении двух адвокатов, которых подозревают в применении насилия к сотрудникам полиции, сообщает федеральная палата адвокатов.
Вечером 20 мая в городе Нарткала Урванского района произошел инцидент между сотрудниками полиции и адвокатом Ратмиром Жилоковым. Адвоката доставили в отдел и составили на него протокол. Позже в участок прибыли еще три адвоката, которым было отказано в свободном доступе в здание. По данным следствия, одна из адвокатов — Диана Ципинова, оказавшись на улице, предпринимала неоднократные попытки прорваться в здание, а также нанесла удар рукой в лицо, а затем ногой в область паха сотруднику полиции, пытавшемуся ей воспрепятствовать.
"Адвокатам Ратмиру Жилокову и Диане Ципиновой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", — говорится в сообщении.
В отношении Жилокова и Ципиновой возбуждены два уголовных дела по статье "Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти" УК, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Расследование контролирует прокуратура.
Работа дежурной части. Архивное фото
12 июня 2016, 15:59
В Москве адвокат покончил с собой, перед этим ударив себя ножом в животПо факту самоубийства проводится доследственная проверка.
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)НальчикУрванский районПроисшествия
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