В КБР избрали меру пресечения по делу о драке адвокатов с полицейскими

НАЛЬЧИК, 31 мая — РИА Новости. Нальчикский городской суд принял решение о запрете определенных действий в отношении двух адвокатов, которых подозревают в применении насилия к сотрудникам полиции, сообщает федеральная палата адвокатов.
Вечером 20 мая в городе Нарткала Урванского района произошел инцидент между сотрудниками полиции и адвокатом Ратмиром Жилоковым. Адвоката доставили в отдел и составили на него протокол. Позже в участок прибыли еще три адвоката, которым было отказано в свободном доступе в здание. По данным следствия, одна из адвокатов — Диана Ципинова, оказавшись на улице, предпринимала неоднократные попытки прорваться в здание, а также нанесла удар рукой в лицо, а затем ногой в область паха сотруднику полиции, пытавшемуся ей воспрепятствовать.
"Адвокатам Ратмиру Жилокову и Диане Ципиновой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", — говорится в сообщении.
В отношении Жилокова и Ципиновой возбуждены два уголовных дела по статье "Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти" УК, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Расследование контролирует прокуратура.