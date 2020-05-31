Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-31T01:19
https://ria.ru/20200531/1572234840.html
ОПЕК+ обсуждает перенос встречи альянса, сообщает СМИ
https://cdn25.img.ria.ru/images/156199/22/1561992210_0:0:3158:1776_1036x0_80_0_0_55808526d8a8e23245a76036ab04b295.jpg
РИА Новости

ОПЕК+ обсуждает перенос встречи альянса, сообщает СМИ

01:19 31.05.2020
576
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛоготип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Министры ОПЕК+ обсуждают перенос своей первой после начала действия новой сделки о сокращении добычи нефти встречи на более раннюю дату - 4 июня, вместо запланированных ранее 9-10 июня, сообщает агентство S&P Global Platts со ссылкой на несколько источников, знакомых с обсуждениями.
"В письме, отправленном коллегам по ОПЕК+ в субботу, ...министр энергетики Алжира Мохамед Аркаб, который в этом году является президентом конференции ОПЕК, просит к воскресенью принять решение о смене даты встречи. Он добавил, что уже обсуждал эту идею с несколькими министрами", - пишет агентство.
По информации собеседников, обсуждается проведение встречи 4 июня, а уже после нее предлагается собрать заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Сложность заключается в том, что в этом случае принятие решения о дальнейшей судьбе сделки ОПЕК+ не будет основываться на информации независимых аналитических источников ОПЕК о состоянии рынка нефти и выполнении обязательств странами по соглашению, так как данные еще не будут доступны, пишет агентство.
Однако более раннее проведение встречи позволит участникам альянса сформировать программу поставок нефти на июль на основе принятого ими на встрече решения по сделке, также указывается в материале. Отмечается, что программа поставок традиционно объявляется производителями до конца первой недели предшествующего поставкам месяца.
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд во время встречи
27 мая, 19:48
Путин и саудовский принц договорились о координации по ОПЕК+
По мере приближения заседаний ОПЕК+ усилились спекуляции по поводу грядущих решений. Действующая сделка предусматривает смягчение сокращений добычи с июля, то есть по сути вывод на рынок 2 миллионов баррелей в сутки. Но, как сообщали источники РИА Новости, обсуждается и вариант продления текущих уровней сокращения добычи.
ОПЕК+ договорилась в апреле о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
Нефтяная качалка
27 мая, 13:32
Fitch считает, что участие России в ОПЕК+ вынужденное
110001
Обсудить 0
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьОПЕКСаудовская АравияЭкономика
Рекомендуем
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун
"Угрожающая" Крымскому мосту украинская ракета уничтожила сразу две цели
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
В Южной Корее прокомментировали планы Трампа пригласить ее на саммит G7
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что отложит G7 до сентября и пригласит на него Россию
Народный депутат Украины Наталья Королевская
Депутат Рады заявила о необходимости вернуть Украине российский рынок
Лето в Москве
Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Трамп раскритиковал CNN из-за обвинений в адрес России
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Трамп анонсировал появление у США "величайшего оружия" в истории
Запуск Falcon 9 с двумя астронавтами НАСА на борту корабля Crew Dragon
Трамп назвал запуск SpaceX "триумфальным возвращением к звездам"
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
В Белом доме заявили о намерении обсудить на саммите "будущее Китая"
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
СМИ назвало возможную дату поступления "Авифавира" в российские больницы
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин ответил на сообщения про отправленный ему "Доширак"
Глава SpaceX Илон Маск
Маск пообещал сделать все для успешного завершения полета Crew Dragon
Во время акции протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне
В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против протестующих
Президент США Дональд Трамп
Трамп считает, что нацгвардию в Миннеаполисе задействовали слишком поздно
На борту рейса Аэрофлота, на котором российские граждане возвращаются на родину из Испании
Пилоты рассказали, почему нельзя снимать обувь в полете
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:04Бензин в Венесуэле, самый дешевый в мире, подорожает с первого июня
05:55В Южной Корее прокомментировали планы Трампа пригласить ее на саммит G7
05:53В Китае за сутки выявили пять новых случаев COVID-19
05:34Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе
05:34В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против протестующих
05:26Трамп считает, что нацгвардию в Миннеаполисе задействовали слишком поздно
05:23В Южной Корее за сутки выявили 27 случаев COVID-19
05:17В Руанде зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом
05:16В Миннеаполисе протестующие снова игнорируют комендантский час
05:15СМИ: в Филадельфии более 10 полицейских пострадали в ходе беспорядков
04:41В Нью-Йорке полиция вытеснила протестующих с автодороги
04:39Трамп анонсировал появление у США "величайшего оружия" в истории
04:23В Госдуме предложили включить в ОМС программу лечения от курения
04:21В Мексике за сутки умерли более 360 человек с COVID-19
04:19Эксперт объяснил важность анонимности при тестировании на COVID-19
03:48Депутат Рады заявила о необходимости вернуть Украине российский рынок
03:47Эксперт объяснил значение запуска Crew Dragon для России
03:45В Манхэттене протестующие на время перекрыли автомагистраль
03:36СМИ: в Нью-Йорке полиция приостанавливает одиночное патрулирование
03:26Юбилейный фестиваль "Черешневый лес" объявляет об открытии 31 мая
Лента новостейМолния