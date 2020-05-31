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2020-05-31T01:14
https://ria.ru/20200531/1572234807.html
В Нью-Йорке протестующие движутся из Гарлема к центру Манхэттена
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РИА Новости

В Нью-Йорке протестующие движутся из Гарлема к центру Манхэттена

01:14 31.05.2020
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© РИА Новости / Брайан СмитУчастники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
© РИА Новости / Брайан Смит
Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
НЬЮ-ЙОРК, 31 мая - РИА Новости, Алан Булкаты. Колонна протестующих из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, разбившая полицейский фургон в Нью-Йорке, направляется к центру Манхэттена, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее они остановили сопровождавший колонну фургон и выбили в нем стекла.
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После инцидента на место прибыли полицейские. Но столкновения не произошло. Протестующие продолжили путь по Мэдисон-авеню и миновали музей "Метрополитен".
Колонна значительно растянулась и поредела. Если сначала в ней шли сотни человек, то теперь это десятки.
Гибель афроамериканца Джорджа Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео задержания Флойда. На видео видно, что полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом на шею Флойда. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойд был госпитализирован и умер в реанимации.
Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. В городе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаФБРГарлем (Манхэттен)Нью-Йорк (город)МиннеаполисМанхэттенСШАВ мире
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