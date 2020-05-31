В Нью-Йорке протестующие движутся из Гарлема к центру Манхэттена

Колонна значительно растянулась и поредела. Если сначала в ней шли сотни человек, то теперь это десятки.

Гибель афроамериканца Джорджа Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео задержания Флойда. На видео видно, что полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом на шею Флойда. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойд был госпитализирован и умер в реанимации.