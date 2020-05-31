Полиция не пускает протестующих ближе одного квартала от Белого дома

Около 1 тысячи человек в пятницу протестовали из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в парке непосредственно возле ограды Белого дома в парке Лафайета. Было задержано шесть человек, несколько офицеров Секретной службы пострадали.

Гибель афроамериканца Джорджа Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео задержания Флойда. На видео видно, что полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом на шею Флойда. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойд был госпитализирован и умер в реанимации.