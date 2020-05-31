ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Полиция не пускает протестующих ближе одного квартала от Белого дома, сообщили журналисты президентского пула, работающие в резиденции президента США.
Около 1 тысячи человек в пятницу протестовали из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в парке непосредственно возле ограды Белого дома в парке Лафайета. Было задержано шесть человек, несколько офицеров Секретной службы пострадали.
В субботу временные заграждения установлены уже таким образом, что небольшая толпа протестующих оказалась на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню, от Белого дома их отделяет квартал правительственных зданий.
Самого Трампа в Белом доме нет — он находится во Флориде, где наблюдал за запуском космического корабля Crew Dragon компании SpaceX.
Гибель афроамериканца Джорджа Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео задержания Флойда. На видео видно, что полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом на шею Флойда. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойд был госпитализирован и умер в реанимации.
Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. В городе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.