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2020-05-31T00:56
https://ria.ru/20200531/1572234682.html
Полиция не пускает протестующих ближе одного квартала от Белого дома
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РИА Новости

Полиция не пускает протестующих ближе одного квартала от Белого дома

00:56 31.05.2020
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© REUTERS / Tom BrennerВо время акции протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне
Во время акции протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне
© REUTERS / Tom Brenner
Во время акции протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Полиция не пускает протестующих ближе одного квартала от Белого дома, сообщили журналисты президентского пула, работающие в резиденции президента США.
Около 1 тысячи человек в пятницу протестовали из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в парке непосредственно возле ограды Белого дома в парке Лафайета. Было задержано шесть человек, несколько офицеров Секретной службы пострадали.
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В субботу временные заграждения установлены уже таким образом, что небольшая толпа протестующих оказалась на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню, от Белого дома их отделяет квартал правительственных зданий.
Самого Трампа в Белом доме нет — он находится во Флориде, где наблюдал за запуском космического корабля Crew Dragon компании SpaceX.
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Гибель афроамериканца Джорджа Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео задержания Флойда. На видео видно, что полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом на шею Флойда. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойд был госпитализирован и умер в реанимации.
Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. В городе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.
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