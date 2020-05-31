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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T01:01
https://ria.ru/20200531/1572234608.html
Вирусолог раскритиковал новую версию происхождения коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572027724_0:0:3300:1857_1036x0_80_0_0_8da8bb24d7c7dda9aa16b643f20cc62d.jpg
РИА Новости

Вирусолог раскритиковал новую версию происхождения коронавируса

01:01 31.05.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН усомнился в важности новых выводов китайских ученых о происхождении коронавируса.
Ранее ученые из китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний пришли к выводу, что рынок морепродуктов Хуанань в Ухане не был первоначальным источником коронавируса SARS-CoV-2, а стал одной из жертв заражения.
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Альштейн отмечает, что подобные выводы не имеют строгих результатов, и пересматривать что-либо не имеет смысла.

"Такие исследования дают штучные результаты. Был один положительный результат. От него могло все и пойти. Сейчас там отрицательные результаты — ну, и что!" — заявил он.

Специалист подчеркивает, что исследование не имеет принципиального значения для пандемии COVID-19.

"Начинаются споры. Не важно, кто виноват. Скорее всего, их просто нет, и все это (возникновение коронавируса. — Прим. Ред.) произошло естественным путем", — считает Альштейн.

Вспышку неизвестной пневмонии зафиксировали в Ухане в конце декабря, в последний день года власти Китая сообщили о ней Всемирной организации здравоохранения. Как выяснилось, возбудителем болезни стал коронавирус нового типа, позже заболевание получило официальное название COVID-19. В январе в Китае ввели жесткие карантинные меры, однако сдержать распространение инфекции не удалось, и 11 марта ВОЗ объявила о всемирной пандемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльштейнКоронавирус COVID-19ВОЗКитайУханьВ мире
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