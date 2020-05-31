Жители Миннеаполиса рассказали о расизме в городе

МИННЕАПОЛИС, 31 мая - РИА Новости, Михаил Тургиев. Проблема предвзятого отношения полиции Проблема предвзятого отношения полиции Миннеаполиса к цветному населению существует давно, и сложившаяся ситуация, когда недовольные люди громят и жгут здания, назревала годами, рассказали РИА Новости жители города.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. После начала беспорядков четырех полицейских уволили, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

Расизм силен

"Я думаю, что им нужны все эти разрушения и пожары, чтобы показать другим, насколько силен тут расизм. Это больше похоже на революцию. Они готовы к революции", - говорит девушка Сара.

Она с друзьями вышла на лужайку перед их двухэтажным деревянным особняком рядом с дорогой. Дом выходит на насыпь строящегося автомобильного моста. За насыпью догорает здание почтового отделения. С этой стороны виден только дым, доносятся звуки взрывающихся петард, которые протестующие запускают в полицию. Под эти отголоски компания наслаждается вином и следит за происходящим через соцсети.

По словам Сары, проблема предвзятого отношения полиции к людям, особенно не к белым, в городе однозначно существует.

"Офицеры полиции не обеспечивают нашу безопасность. И они убивают людей. И это не внушает уверенность. Но это так везде в стране", - говорит она.

За ними надо следить

"У меня есть много "черных" и "коричневых" друзей. И то, как полиция обращается с ними, и со мной, это на 100% отличается. Я белая женщина. Я вижу и ощущаю привилегированность. Если я в машине, полной темнокожих людей, нас останавливают. Если я одна, я могу гнать 80 миль в час (110 километров в час) - и ничего", - говорит женщина по имени Эмбер.

По ее словам, за темнокожими постоянно специально следят в магазинах, постоянно подозревая их в возможной краже.

"Когда я еще училась в школе, я работала в супермаркете. И тамошнее руководство было очень определенно в том, что когда темнокожие заходят в магазин, за ними надо следить", - рассказывает она.

По словам женщины, были специально придуманные способы, чтобы создать повод остановить афроамериканцев на выходе и проверить.

"У нас обычно один из менеджеров стоял у рамок с магнитной полосой в кармане. И когда человек выходил, он отклонялся так, чтобы сигнализация сработала. Они знали, что все магнитные полосы (с товаров) сняты, но делали это, чтобы иметь право сказать: "Эй, дайте мне проверить ваши сумки". И мы делали так каждый день", - поясняет Эмбер.

По ее словам, руководство заставляло делать это и ее темнокожих коллег.

"И как бороться с этой несправедливостью? Как бороться с этим неравенством? Потому что тех, кто что-то говорил, увольняли", - сказала она.

По ее словам, в напряжённых ситуациях простой диалог мог бы сделать половину дела.

"Но я белая, и мои слова услышат, а не прогонят со словами "Молчите!" - добавляет женщина.

Трамп подлил масла в огонь

О разнице в подходах к цветному населению говорит и его представитель индеец по крови Чарльз. Ему уже около 60 лет. Он сидит на улице, охраняя один из магазинов индейской общины.

"Моя мать живет в четырех кварталах отсюда. Я звонил в полицию, потому что к ней в дом забрались. И я был там уже два часа, а они так и не приехали. За это время я мог бы пешком сходить туда и обратно 3-4 раза", - говорит он, делая самокрутку.

Обычно в США полиция прибывает на место в течение 10-15 минут. По его словам, власти не волнует, что происходит в этой части общества.

"Я хочу вот что еще сказать об этих нынешних беспорядках. Я твердо убежден, что Трамп играет большую роль в том, что чувствуют многие тут, потому что он подливает масло в огонь. Он открыто демонстрирует, что его не волнуют люди с цветной кожей. И он ведет себя так с момента вступления в должность", - говорит Чарльз.

По его мнению, это разделяет страну. Во время общения с прессой, когда Трамп говорил о Китае , все здесь ожидали, что он сделает заявление и про ситуацию в Миннеаполисе, но этого не произошло.