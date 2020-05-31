Трамп пообещал остановить "насилие толпы"

"Мы не можем позволить и не позволим небольшой группе преступников и вандалов разрушать наши города", - сказал Трамп, выступая во Флориде.

"Моя администрация остановит насилие толпы, остановит полностью", - сказал Трамп.

По его словам, насилием, которое "не имеет ничего общего со справедливостью и миром", руководят "антифа и другие радикальные левые группировки".

"Мы будем поддерживать память Джорджа Флойда и всех законопослушных граждан", - пообещал Трамп.

Он добавил, что попросил министерство юстиции ускорить расследование гибели Флойда от рук полиции.

"Смерть Джорджа большая трагедия, ее не должно было быть", - сказал Трамп.

Гибель Джорджа Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео задержания Флойда. На видео видно, что полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом на шею Флойда. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойд был госпитализирован и умер в реанимации.