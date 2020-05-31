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2020-05-31T00:39
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Трамп пообещал остановить "насилие толпы"
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РИА Новости

Трамп пообещал остановить "насилие толпы"

00:38 31.05.2020 (обновлено: 00:39 31.05.2020)
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© AFP 2020 / Doug Mills-Pool/Getty ImagesПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AFP 2020 / Doug Mills-Pool/Getty Images
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал остановить беспорядки.
"Мы не можем позволить и не позволим небольшой группе преступников и вандалов разрушать наши города", - сказал Трамп, выступая во Флориде.
"Моя администрация остановит насилие толпы, остановит полностью", - сказал Трамп.
По его словам, насилием, которое "не имеет ничего общего со справедливостью и миром", руководят "антифа и другие радикальные левые группировки".
"Мы будем поддерживать память Джорджа Флойда и всех законопослушных граждан", - пообещал Трамп.
Он добавил, что попросил министерство юстиции ускорить расследование гибели Флойда от рук полиции.
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"Смерть Джорджа большая трагедия, ее не должно было быть", - сказал Трамп.
Гибель Джорджа Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео задержания Флойда. На видео видно, что полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом на шею Флойда. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойд был госпитализирован и умер в реанимации.
Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. В городе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.
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