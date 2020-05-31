Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-31T00:35
https://ria.ru/20200531/1572234405.html
Медведев проведет онлайн-совещание, посвященное завершению праймериз ЕР
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570193194_0:0:2941:1655_1036x0_80_0_0_8d9c242126c8a2c0c6c4713ec0804742.jpg
РИА Новости

Медведев проведет онлайн-совещание, посвященное завершению праймериз ЕР

00:35 31.05.2020
1062
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в воскресенье проведет онлайн-совещание, посвященное завершению предварительного голосования (праймериз) ЕР.
В совещании примут участие региональные отделения партии. В ходе мероприятия будут озвучены предварительные итоги праймериз.
Процедура предварительного голосования ЕР стартовала в понедельник. Победители будут представлять правящую партию на выборах в сентябре. В этом году из-за пандемии коронавируса процедура проводится в цифровом формате.
"Единая Россия" - единственная в стране партия, которая проводит праймериз для выдвижения кандидатов на выборные должности. Участие в процедуре может принять любой гражданин России. Благодаря этой процедуре россияне получают возможность еще на ранних подступах к выборной кампании оценить кандидатов, вникнуть в суть их предвыборных программ и выбрать лучших. Кроме того, кандидаты, прошедшие предварительное голосование, становятся более узнаваемыми среди населения.
Дмитрий Медведев во время интервью
19 мая, 15:22
"Сейчас особая пора". Медведев анонсировал изменения в идеологии ЕР
0200027
Обсудить 1
Дмитрий МедведевЕдиная РоссияПолитика
Рекомендуем
Певец Григорий Лепс
Лепс дал совет "бедствующим" артистам
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин ответил на сообщения про отправленный ему "Доширак"
Медсестра в прививочном кабинете
В Роспотребнадзоре разъяснили принцип штрафов за отказ от вакцинации
Запуск Falcon 9 с двумя астронавтами НАСА на борту корабля Crew Dragon
Трамп назвал запуск SpaceX "триумфальным возвращением к звездам"
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Трамп раскритиковал CNN из-за обвинений в адрес России
Банкноты номиналом 2000 рублей
СМИ назвало артистов, которые запросили помощь в виде МРОТ
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
В Петербург прибыл вывозной рейс из Лондона
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму прокомментировали заявление Меркель по статусу полуострова
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский обнародовал декларацию о доходах
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун
"Угрожающая" Крымскому мосту украинская ракета уничтожила сразу две цели
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
СМИ: Флойд и обвиняемый в убийстве экс-полицейский работали в одном клубе
Пассажирский самолет
Вывозной рейс из Душанбе вылетел в Петербург
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Вирусолог раскритиковал новую версию происхождения коронавируса
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
Макрон готов приехать на саммит G7, если приедут все остальные участники
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал остановить "насилие толпы"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:04Бензин в Венесуэле, самый дешевый в мире, подорожает с первого июня
05:55В Южной Корее прокомментировали планы Трампа пригласить ее на саммит G7
05:53В Китае за сутки выявили пять новых случаев COVID-19
05:34Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе
05:34В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против протестующих
05:26Трамп считает, что нацгвардию в Миннеаполисе задействовали слишком поздно
05:23В Южной Корее за сутки выявили 27 случаев COVID-19
05:17В Руанде зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом
05:16В Миннеаполисе протестующие снова игнорируют комендантский час
05:15СМИ: в Филадельфии более 10 полицейских пострадали в ходе беспорядков
04:41В Нью-Йорке полиция вытеснила протестующих с автодороги
04:39Трамп анонсировал появление у США "величайшего оружия" в истории
04:23В Госдуме предложили включить в ОМС программу лечения от курения
04:21В Мексике за сутки умерли более 360 человек с COVID-19
04:19Эксперт объяснил важность анонимности при тестировании на COVID-19
03:48Депутат Рады заявила о необходимости вернуть Украине российский рынок
03:47Эксперт объяснил значение запуска Crew Dragon для России
03:45В Манхэттене протестующие на время перекрыли автомагистраль
03:36СМИ: в Нью-Йорке полиция приостанавливает одиночное патрулирование
03:26Юбилейный фестиваль "Черешневый лес" объявляет об открытии 31 мая
Лента новостейМолния