Медведев проведет онлайн-совещание, посвященное завершению праймериз ЕР

В совещании примут участие региональные отделения партии. В ходе мероприятия будут озвучены предварительные итоги праймериз.

Процедура предварительного голосования ЕР стартовала в понедельник. Победители будут представлять правящую партию на выборах в сентябре. В этом году из-за пандемии коронавируса процедура проводится в цифровом формате.