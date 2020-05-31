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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T00:53
https://ria.ru/20200531/1572234207.html
Число заболевших COVID-19 в мире превысило шесть миллионов человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571694213_0:412:2907:2047_1036x0_80_0_0_c115c874b5425f8edd9acbd73c4d4f54.jpg
РИА Новости

Число заболевших COVID-19 в мире превысило шесть миллионов человек

00:05 31.05.2020 (обновлено: 00:53 31.05.2020)
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© REUTERS / Sebastian CastanedaПохороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
© REUTERS / Sebastian Castaneda
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило шесть миллионов, свыше 367 тысяч человек умерли, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По информации университета на 23.55 мск, число случаев заражения во всем мире достигло 6 003 762, по меньше мере 367 356 пациентов с коронавирусом скончались.
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Вчера, 21:27Распространение нового коронавируса
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Наибольшее число зараженных зафиксировано в США — 1 760 740, там зафиксировано свыше 103 тысяч смертельных исходов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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