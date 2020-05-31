Число заболевших COVID-19 в мире превысило шесть миллионов человек

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило шесть миллионов, свыше 367 тысяч человек умерли, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По информации университета на 23.55 мск, число случаев заражения во всем мире достигло 6 003 762, по меньше мере 367 356 пациентов с коронавирусом скончались.
Наибольшее число зараженных зафиксировано в США — 1 760 740, там зафиксировано свыше 103 тысяч смертельных исходов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.