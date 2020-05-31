Трамп поздравил Маска с успешным запуском Crew Dragon

ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поздравил главу Spacex Илона Маска с успешным запуском первой частной пилотируемой миссии, сообщили журналисты президентского пула.
Им не удалось услышать, о чем говорили Трамп и Маск в Космическом центре имени Кеннеди на мысе Канаверал.
Вчера, 23:33"Роскосмос" поприветствовал запуск Crew Dragon
Ракета Falcon 9 успешно доставила в субботу на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Бобом Бенкеном и Дагом Херли. На воскресенье запланирована стыковка корабля с Международной космической станцией.