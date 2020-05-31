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Трамп поздравил Маска с успешным запуском Crew Dragon
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РИА Новости

Трамп поздравил Маска с успешным запуском Crew Dragon

00:00 31.05.2020
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© REUTERS / Carlos Barria/PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Carlos Barria/Pool
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поздравил главу Spacex Илона Маска с успешным запуском первой частной пилотируемой миссии, сообщили журналисты президентского пула.
Им не удалось услышать, о чем говорили Трамп и Маск в Космическом центре имени Кеннеди на мысе Канаверал.
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Илон МаскSpaceX Falcon 9Дональд ТрампМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСАSpaceXСША
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