Разработано мобильное приложение для путешествий по Ставрополью

"Еще одна наша изюминка в том, что мы никогда не используем чужие фотографии. Нам рассказывают об удивительных местах нашего края, оставляют координаты, и мы выдвигаемся на место десантом путешественников-энтузиастов и после этого наносим на туристическую карту Ставрополья новый объект", — отметил основатель проекта Андрей Диканский.