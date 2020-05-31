Разработано мобильное приложение для путешествий по Ставрополью

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Ставрополье запущено мобильное приложение для туристов StavTravel. В него внесены данные о 150 достопримечательностях и туристических объектах края.
Как отметили в пресс-службе правительства Ставропольского края, приложение разработано таким образом, что пользователи смогут добавить любое место в избранное, одной кнопкой открыть навигатор и сформировать маршрут к месту поездки. Найти карту можно на портале туристическаякарта26.рф или скачать приложение для Android по запросу StavTravel.
"Еще одна наша изюминка в том, что мы никогда не используем чужие фотографии. Нам рассказывают об удивительных местах нашего края, оставляют координаты, и мы выдвигаемся на место десантом путешественников-энтузиастов и после этого наносим на туристическую карту Ставрополья новый объект", — отметил основатель проекта Андрей Диканский.
Он также добавил, что для удобства пользователей на портале запустили функцию аудиогида.