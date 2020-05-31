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Хорошие новости
2020-05-31T15:28
https://ria.ru/20200531/1572219296.html
Разработано мобильное приложение для путешествий по Ставрополью
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572219179_0:0:2913:1639_1036x0_80_0_0_2bd7152a36834367d69b140d5667aec5.jpg
РИА Новости

Разработано мобильное приложение для путешествий по Ставрополью

08:00 31.05.2020 (обновлено: 15:28 31.05.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЛермонтовская галерея в парке "Цветник" в Пятигорске
Лермонтовская галерея в парке Цветник в Пятигорске
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Ставрополье запущено мобильное приложение для туристов StavTravel. В него внесены данные о 150 достопримечательностях и туристических объектах края.
Как отметили в пресс-службе правительства Ставропольского края, приложение разработано таким образом, что пользователи смогут добавить любое место в избранное, одной кнопкой открыть навигатор и сформировать маршрут к месту поездки. Найти карту можно на портале туристическаякарта26.рф или скачать приложение для Android по запросу StavTravel.

"Еще одна наша изюминка в том, что мы никогда не используем чужие фотографии. Нам рассказывают об удивительных местах нашего края, оставляют координаты, и мы выдвигаемся на место десантом путешественников-энтузиастов и после этого наносим на туристическую карту Ставрополья новый объект", — отметил основатель проекта Андрей Диканский.

Он также добавил, что для удобства пользователей на портале запустили функцию аудиогида.
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