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Культура
2020-05-31T04:41
https://ria.ru/20200531/1572201672.html
Эксперты музейной индустрии РФ рассказали, чего ждут после самоизоляции
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РИА Новости

Эксперты музейной индустрии РФ рассказали, чего ждут после самоизоляции

01:11 31.05.2020 (обновлено: 04:41 31.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗапись онлайн-трансляции прогулки по музею-заповеднику "Царицыно" в рамках подготовки к всероссийской акции "Ночь музеев" в Москве
Запись онлайн-трансляции прогулки по музею-заповеднику Царицыно в рамках подготовки к всероссийской акции Ночь музеев в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российские музеи ожидают много индивидуальных посетителей и надеются на финансовую поддержку спонсоров по окончании мер в связи с коронавирусом, рассказали эксперты музейной индустрии во время панельной дискуссии "Музей после изоляции — как вернуть посетителя: вызовы и решения".
"Какое-то время мы будем находиться в ситуации сложной коммуникации с публикой, сложного привлечения публики в режиме физического присутствия", — заявила директор Музея Москвы Анна Трапкова. Сложность привлечения публики она связывает с посещением музеев по инструкции Роспотребнадзора.
Трапкова подчеркнула, что Музей Москвы рассчитывает на финансовую поддержку с точки зрения спонсорства отдельных проектов больше, чем на прибыль с продажи разовых услуг.
Музеи ожидают большую волну индивидуальных посетителей, отметила директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова. Она добавила, что в их музее в первое время после открытия приоритет будет отдаваться работе с детской аудиторией.
Поддержать интерес аудитории к музеям во время самоизоляции помогают соцсети, считает директор дома-музея Цветаевой Елена Жук.
"Сегодня это аудитория, она в социальных сетях приросла для нас достаточно в значительном темпом – примерно на 15% без специальных раскруток в первый же месяц, за апрель… И я абсолютно убеждена, что эта аудитория с нами останется в том смысле, что у нас после выхода из карантина не будет массовых отписок от социальных сетей", — рассказала Жук.
Директор музея-заповедника Царицыно Елизавета Фокина отметила, что публикация контента в сети не снижает интерес к музею. "Мы оставили вот ту часть, связанную с содержанием, с экскурсиями, нашими образовательными программами, в принципе не боясь того, что раньше мы делали это платно, а сейчас фактически это все транслируем бесплатно, потому что нам кажется, что за счет того, что мы показываем, мы продолжаем сохранять интерес к музею", — сказала она.
Фокина рассказала, что открытие музея-заповедника Царицыно состоится 1 июня. Территория будет открыта для посетителей с 9.00 до 21.00, при этом количество посетителей будет ограничено — порядка 2-3 тысяч человек.
"Мы, с одной стороны, должны обеспечить безопасность наших сотрудников, с другой стороны те сотрудники, которые работают на первой линии, должны уметь грамотно общаться с нашим будущим посетителем", — отметила Фокина.
Министр культуры РФ Ольга Любимова
26 мая, 11:00Культура
Ольга Любимова: культура поэтапно будет возвращаться к привычной жизни
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КультураНовости культурыВыставкиМузеиМузей МосквыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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