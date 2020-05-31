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Культура
2020-05-31T02:46
https://ria.ru/20200531/1572198969.html
Александр Ф. Скляр выпустил на карантине "Песни во время чумы"
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РИА Новости

Александр Ф. Скляр выпустил на карантине "Песни во время чумы"

02:46 31.05.2020
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© Фото : CATechАлександр Ф. Скляр
Александр Ф. Скляр
© Фото : CATech
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Основатель группы "Ва-банкъ" Александр Ф. Скляр выпустил новую акустическую пластинку "Песни во время чумы".
Альбом, выложенный на YouTube-канале лейбла "Союз Мьюзик", состоит из 14 треков, записанных музыкантом с 4 апреля по 3 мая. Фактически почти каждый день (или через день) самоизоляции он записывал под гитару по одной песне.
Во вступлении к первой композиции "На Молдованке" (4 апреля) исполнитель говорит: "В эти трудные времена каждый из нас должен помнить, что жизнь менять нельзя".
Вторая песня "Не влюбляйтесь" начинается словами: "Лучше сидеть дома, чем в местах далеких и безрадостных".
Третья ("Годы мчатся"): "Сегодня я хочу напомнить, как быстротечно время. Поэтому цените каждую секунду, каждый день, который мы живем на этом чудесном белом свете".
Таким образом, получился музыкальный дневник карантина.
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