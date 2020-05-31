"Удивили всех": во что Украина превратила свою боевую авиацию

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Около сотни современных многофункциональных истребителей, перспективные беспилотники, новый транспортный самолет, утилизация устаревших машин — информационно-консалтинговое агентство Defense Express опубликовало план развития украинской военной авиации до 2035-го. Его уже одобрил Военный совет Воздушных сил страны. Планы крайне амбициозные: за 15 лет фактически создать новый вид войск. О том, насколько это реально с учетом нынешнего состояния ВСУ и экономической ситуации, — в материале РИА Новости.

Запад поможет

В документе речь идет главным образом о переоснащении тактической авиации. Подавляющее большинство имеющихся машин — латаные-перелатанные, еще советской постройки и, по-хорошему, уже давно подлежащие списанию. На обновление самолетного парка украинские власти планируют потратить рекордные 200 миллиардов гривен — 7,5 миллиарда долларов по текущему курсу. Заметим, что весь военный бюджет Украины на 2020-й — чуть больше 100 миллиардов гривен.

Тем не менее в ближайшие два года Киев объявит тендер на поставки многофункциональных истребителей поколения 4++. Российские варианты, понятно, не рассматриваются. Интересуют американские F-16 Block 70/72 и шведские Saab JAS-39 E/F Gripen. Особо подчеркивается, что машина должна быть универсальной, способной заменить как истребители, так и фронтовые бомбардировщики. Она станет единственным типом самолетов в боевых частях тактической авиации, что, по замыслу Киева, позволит сэкономить ресурсы.

К 2025-му "Повiтрянi сили" рассчитывают получить первую партию из шести-двенадцати машин для опытной эксплуатации, обучения летчиков и наземного персонала. К 2030-му на новые истребители планируют пересадить две бригады тактической авиации, передавая по восемь-двенадцать самолетов в год. К 2035-му Воздушные силы Украины должны быть полностью реформированы и переведены на новую технику. Они будут состоять из четырех бригад тактической авиации, четырех полков разведывательных и ударных беспилотников, бригады транспортной и специальной авиации, а также учебной бригады.

Для страны, давно сидящей "в долгах как в шелках", все это выглядит ненаучной фантастикой. К тому же концепция развития Воздушных сил предполагает полный переход на западную матчасть. А это значит, что авиаремонтные предприятия Украины, рассчитанные на обслуживание советской техники, останутся без работы. Кроме того, большой вопрос: захотят ли иметь дело с Украиной западные государства.

Петр Порошенко несколько лет клянчил у Вашингтона противотанковые ракетные комплексы Javelin и все-таки получил небольшую партию, которую, по условиям поставщика, нужно хранить в западной части страны, подальше от линии фронта. Те же F-16 — гораздо более сложная и дорогостоящая техника, далеко не все государства, куда богаче Украины, могут себе такую позволить. Не очень понятно, кто именно будет осваивать современные истребители, если средний налет украинских летчиков — всего-то 20-25 часов в год.

Наконец, неясно, как Киев намерен продлевать ресурс имеющихся самолетов, которые должны оставаться в строю до завершения перевооружения.

Дефективные самолеты

По данным аналитического издания The Military Balance, в Воздушных силах Украины числятся 80 истребителей Су-27 и МиГ-29, 14 фронтовых бомбардировщиков Су-24, 31 штурмовик Су-25 и около 50 вертолетов. Весьма скромные показатели, учитывая, что российская оборонка с 2014 по 2018 год отгрузила ВКС не менее 365 новеньких машин. Свежую технику "Повiтрянi сили" получают в год по чайной ложке и испытывают большие трудности с модернизацией старой.

"У Украины весьма скромные возможности по проведению воздушных операций, — говорится в последнем издании The Military Balance. — На вооружении — техника главным образом производства СССР. Оборонные предприятия пользуются все теми же советскими наработками, их материальная база устаревшая и изношенная. Если в ближайшем будущем ситуация не исправится, Воздушные силы Украины могут стать небоеспособными".

Плачевную ситуацию с модернизационным потенциалом оборонки Незалежной ярко иллюстрирует скандал, разгоревшийся между Украиной и Хорватией в марте 2016-го. Загреб заключил с Киевом многомиллионный контракт на ремонт семи истребителей МиГ-21 и продажу пяти подержанных самолетов.

Деньги получили, работы вроде бы завершили. Но после передачи истребителей Хорватии выяснилось, что в воздух могут подняться только три машины. У самолетов протекали топливные баки, не работали радары, в корпусах зияли трещины. Оказалось, что украинцы при ремонте использовали старые детали от машин, давно списанных в других странах бывшего соцлагеря и выкупленных Киевом по дешевке.

Очевидно, к ремонту и модернизации собственных самолетов Украина относится так же. Шестнадцатого октября 2018-го на учениях "Чистое небо" под Винницей разбился двухместный истребитель Су-27УБ. Погибли украинский летчик и американский военнослужащий, занявший место второго пилота. Причиной катастрофы назвали техническую неисправность самолета. Если уж на учения с "западными партнерами" Киев выставляет дефективный истребитель, о ситуации в строевых частях и подумать страшно.

Проверка боем

Испытанием на прочность для Воздушных сил Украины стала война в Донбассе. И эту проверку летчики Незалежной с треском провалили. В начале конфликта авиация применялась достаточно широко, но из-за больших потерь от ответного огня "Повiтрянi сили" практически полностью прекратили полеты над мятежными областями. О том, какой ад устроили ополченцы украинским асам, свидетельствуют сами офицеры ВСУ.

"Штурман крикнул, что видит две ракеты, заходящие в хвост, — вспоминал командир экипажа Су-24МР подполковник Евгений Булацик. — На самом деле их было четыре. Начали отстрел ловушек, маневрирование. Видел, как одна ракета уходит на ловушку. Все закончилось тем, что три ракеты ушли на ложные тепловые цели, но вот одна оказалась умной и попала сзади слева в самолет (позже по осколкам определили, что это была "Стрела"). Ощущение такое, что по самолету кувалдой врезали, тут же началась раскачка. Загорелись несколько отсеков, мы поняли, что повреждено управление, но двигатели работали ровно, и значит, полет должен продолжаться. Кое-как дотянули до аэродрома и сели. Машину удалось спасти. Наше мнение: нас ждали, но доказать ничего сейчас нельзя".

За несколько месяцев боевых действий от обстрелов с земли Украина потеряла десять самолетов и 11 вертолетов. Подавляющее большинство машин были сбиты из ПЗРК и крупнокалиберных пулеметов. Самую серьезную потерю Воздушные силы Украины понесли 14 июня 2014-го. При заходе на посадку в аэропорту Луганска под огнем с земли потерпел катастрофу транспортный самолет Ил-76МД. Погибли все 49 военнослужащих на борту, в том числе девять членов экипажа.

"ВВС Украины показали себя плохо обученными и неспособными адаптироваться, улучшаться в ходе внутреннего асимметричного конфликта, который продолжается в юго-восточных регионах страны", — коротко прокомментировали итоги воздушной войны в Донбассе эксперты британского журнала Air International в 2015-м.

Разбазаренное наследство

Плачевное состояние авиационной отрасли и Воздушных сил Украины — результат последовательной деградации, которая продолжается с момента распада СССР. В годы холодной войны Украина была на переднем крае обороны Советского Союза против блока НАТО. Сюда отправляли лучшую и самую современную авиационную технику, прекрасно подготовленных офицеров-летчиков.

От СССР Украине достались почти 1,1 тысячи самолетов, включая 300 истребителей Су-27 и МиГ-29, 200 фронтовых бомбардировщиков Су-24, 50 штурмовиков Су-25, около 900 вертолетов и даже 19 сверхзвуковых стратегических ракетоносцев Ту-160. По количественным показателям военная авиация Украины в 1992-м уступала только США, России и Китаю, а в Европе прочно занимала первое место.