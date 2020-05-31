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Туризм
2020-05-31T03:22
https://ria.ru/20200531/1572186203.html
Пилоты рассказали, почему нельзя снимать обувь в полете
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569967745_0:0:1281:720_1036x0_80_0_0_7854da31d01aec9485d52bb64e90e30f.jpg
РИА Новости

Пилоты рассказали, почему нельзя снимать обувь в полете

03:22 31.05.2020
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© Фото : Кирилл КирсановНа борту рейса "Аэрофлота", на котором российские граждане возвращаются на родину из Испании
На борту рейса Аэрофлота, на котором российские граждане возвращаются на родину из Испании
© Фото : Кирилл Кирсанов
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Пилоты и бортпроводники рассказали, почему во время полета не стоит снимать обувь, сообщает Express.
По словам Бена Шервуда, автора книги о безопасности, 80 процентов всех аварий происходят в течение первых трех минут полета или в последние восемь минут перед посадкой.
Поэтому и пассажирам, и экипажу нужно быть готовыми к быстрой эвакуации, соответственно, обувь должна быть на ногах.
Пилот, который работает на крупную авиакомпанию, объяснил, что вряд ли кто-то захотел бы покидать борт, который может быть в огне или стоять в грязи, в паре шлепанцев.
С ним согласна стюардесса катарской авиалинии, которая сказала: “Вы должны находится в ботинках во время взлета и посадки, потому что это самая опасная часть полета".
Также она добавила, что обувь, загромождающая проход или даже ряд, может замедлить эвакуацию.
Помимо чрезвычайных ситуаций, есть и другая причина, по которой пассажиры не должны разуваться.
”Пожалуйста, никогда не заходите в туалет босиком, — написал бортпроводник на форуме. — Я вам точно говорю, что в девяти случаях из десяти жидкость на полу – это не вода".
Он добавил, что туалеты очищаются только в конце маршрута.
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