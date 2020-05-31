Искусственный интеллект воссоздал истинное лицо Наполеона

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Пользователь сети с помощью сервиса Art Breeder воссоздал лицо знаменитого императора с псевдо-фотографической точностью, сообщает Le Figaro.
I created this face of #Napoleon Bonaparte with based on several paintings I input in #artbreeder (I have stolen the clothing directly from Jacques-Louis David's 1812 painting.) Unfortunately, there are no gan's yet that generate clothing!#stylegan2 #history pic.twitter.com/hodsUjPDp5— Ganbrood (Bas Uterwijk) (@ganbrood) May 21, 2020
Независимый фотограф из Амстердама Бас Утервайк (Bas Uterwijk), скрывающийся под псевдонимом Gandbrood, загрузил в Art Breeder несколько портретов Наполеона, а одежду взял с картины Жака-Луи Давида 1812 года.
Великий военачальник – не единственный французский политик, внешность которого не дает покоя потомкам.
Sur cette photo on voit bien que Robespierre est capable de manger un enfant contrairement au beau Napoléon pic.twitter.com/uilBHTjwlz— Nijato (@nijato_) May 25, 2020
Так, в 2013 году команда экспертов в области восстановления лица сделала 3D модель Робеспьера, используя посмертную маску и спецэффекты, которые применяются в киноиндустрии.
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