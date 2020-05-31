Искусственный интеллект воссоздал истинное лицо Наполеона

Великий военачальник – не единственный французский политик, внешность которого не дает покоя потомкам.

Так, в 2013 году команда экспертов в области восстановления лица сделала 3D модель Робеспьера, используя посмертную маску и спецэффекты, которые применяются в киноиндустрии.