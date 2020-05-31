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Искусство
Культура
2020-05-31T04:30
https://ria.ru/20200531/1572133680.html
Искусственный интеллект воссоздал истинное лицо Наполеона
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572072479_0:215:600:553_1036x0_80_0_0_25d4597ac466d8c45c5ff613cff6a0f2.jpg
РИА Новости

Искусственный интеллект воссоздал истинное лицо Наполеона

04:30 31.05.2020
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© Фото : twitter-аккаунт GanbroodРабота художника Ganbrood (Bas Uterwijk) по воссозданию облика Наполеона с помощью искусственного интеллекта
Работа художника Ganbrood (Bas Uterwijk) по воссозданию облика Наполеона с помощью искусственного интеллекта
© Фото : twitter-аккаунт Ganbrood
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Пользователь сети с помощью сервиса Art Breeder воссоздал лицо знаменитого императора с псевдо-фотографической точностью, сообщает Le Figaro.
Независимый фотограф из Амстердама Бас Утервайк (Bas Uterwijk), скрывающийся под псевдонимом Gandbrood, загрузил в Art Breeder несколько портретов Наполеона, а одежду взял с картины Жака-Луи Давида 1812 года.
Великий военачальник – не единственный французский политик, внешность которого не дает покоя потомкам.
Так, в 2013 году команда экспертов в области восстановления лица сделала 3D модель Робеспьера, используя посмертную маску и спецэффекты, которые применяются в киноиндустрии.
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