Шутки в сторону: прекрасные и непредсказуемые блондинки

Однажды на телеэкранах появилась 16-летняя девочка с косичками, исполняющая песни о любви, и все сошли с ума. Имя юной звезды тут же выучили все подростки мира. Дебютный альбом Бритни Спирс 15 раз стал платиновым, следующий диск лишь закрепил успех артистки. В 2000 году Спирс получила две награды Billboards Music Awards и была номинирована на "Грэмми". С тех пор многое изменилось: Бритни выходила замуж и разводилась, рожала детей, брилась налысо, лечилась от алкогольной зависимости и возвращалась на сцену, когда ее уже никто не ждал. Кроме всего прочего, у артистки обнаружилась коммерческая жилка: она придумала собственное реалити-шоу и написала несколько книг.
Однажды на телеэкранах появилась 16-летняя девочка с косичками, исполняющая песни о любви, и все сошли с ума. Имя юной звезды тут же выучили все подростки мира. Дебютный альбом Бритни Спирс 15 раз стал платиновым, следующий диск лишь закрепил успех артистки. В 2000 году Спирс получила две награды Billboards Music Awards и была номинирована на "Грэмми". С тех пор многое изменилось: Бритни выходила замуж и разводилась, рожала детей, брилась налысо, лечилась от алкогольной зависимости и возвращалась на сцену, когда ее уже никто не ждал. Кроме всего прочего, у артистки обнаружилась коммерческая жилка: она придумала собственное реалити-шоу и написала несколько книг.
Одна из самых успешных супермоделей 1990-х Клаудиа Шиффер подростком стеснялась собственной худобы и о карьере манекенщицы не помышляла. Она хотела пойти по стопам отца и стать юристом. Однажды на дискотеке ее заметил глава модельного агентства и уговорил попробоваться в модной индустрии. Клаудиа переехала в Париж и вскоре попала на обложку французского журнала Elle, после чего издания начали за нее настоящую борьбу. Клаудиа принимала участие в показах ведущих дизайнеров, участвовала в рекламных кампаниях и стала первой моделью, чье фото появилось на обложках Vanity Fair, Rolling Stone, The New York Times и People.
Одна из самых успешных супермоделей 1990-х Клаудиа Шиффер подростком стеснялась собственной худобы и о карьере манекенщицы не помышляла. Она хотела пойти по стопам отца и стать юристом. Однажды на дискотеке ее заметил глава модельного агентства и уговорил попробоваться в модной индустрии. Клаудиа переехала в Париж и вскоре попала на обложку французского журнала Elle, после чего издания начали за нее настоящую борьбу. Клаудиа принимала участие в показах ведущих дизайнеров, участвовала в рекламных кампаниях и стала первой моделью, чье фото появилось на обложках Vanity Fair, Rolling Stone, The New York Times и People.
Первая африканка, получившая "Оскар" за лучшую женскую роль, одна из самых привлекательных и смелых современных актрис Шарлиз Терон не боится в профессии ничего. В 2003 году она снялась фильме "Монстр", основанном на истории убийцы Эйлин Уорнос. Для этой роли Шарлиз набрала 14 килограммов и уродовала лицо чудовищным гримом, который делал ее неузнаваемой. Через несколько лет для роли военачальницы в постапокалиптическом боевике "Безумный Макс: Дорога ярости" актриса постриглась практически налысо. Самой Шарлиз пришлось повзрослеть слишком рано. В 15 она стала свидетельницей того, как ее мать, пытаясь защититься от отца-алкоголика, застрелила его.
Первая африканка, получившая "Оскар" за лучшую женскую роль, одна из самых привлекательных и смелых современных актрис Шарлиз Терон не боится в профессии ничего. В 2003 году она снялась фильме "Монстр", основанном на истории убийцы Эйлин Уорнос. Для этой роли Шарлиз набрала 14 килограммов и уродовала лицо чудовищным гримом, который делал ее неузнаваемой. Через несколько лет для роли военачальницы в постапокалиптическом боевике "Безумный Макс: Дорога ярости" актриса постриглась практически налысо. Самой Шарлиз пришлось повзрослеть слишком рано. В 15 она стала свидетельницей того, как ее мать, пытаясь защититься от отца-алкоголика, застрелила его.
Скарлетт Йоханссон завоевала мировое признание и первые серьезные кинонаграды, едва достигнув совершеннолетия. Все это стало результатом блестящего исполнения главной женской роли в фильме "Трудности перевода". С тех пор Скарлетт появлялась на экране в образе "Девушки с жемчужной сережкой", сыграла в нескольких картинах Вуди Аллена, перевоплощалась в супергероиню блокбастеров и даже была голосом компьютерной системы в фантастической мелодраме "Она". Актрису не раз признавали самой высокооплачиваемой в Голливуде по версии журнала Forbes.
Скарлетт Йоханссон завоевала мировое признание и первые серьезные кинонаграды, едва достигнув совершеннолетия. Все это стало результатом блестящего исполнения главной женской роли в фильме "Трудности перевода". С тех пор Скарлетт появлялась на экране в образе "Девушки с жемчужной сережкой", сыграла в нескольких картинах Вуди Аллена, перевоплощалась в супергероиню блокбастеров и даже была голосом компьютерной системы в фантастической мелодраме "Она". Актрису не раз признавали самой высокооплачиваемой в Голливуде по версии журнала Forbes.
Главный секс-символ Америки и создательница культа вечной молодости и совершенства Мэрилин Монро (урожденная Норма Джин Бейкер) отнюдь не отличалась врожденной грацией и в юности не была ослепительной красавицей. Богиней она сумела сделать себя сама. В кино эксплуатировались главным образом сексапильность Монро, к актрисе словно приклеилось кукольное амплуа. Меж тем она брала уроки у Михаила Чехова, занималась у Ли Страсберга и мечтала о роли Грушеньки в "Братьях Карамазовых" Достоевского. "Секс-символ — это всего лишь вещь, а я ненавижу быть вещью", — говорила Мэрилин.
Главный секс-символ Америки и создательница культа вечной молодости и совершенства Мэрилин Монро (урожденная Норма Джин Бейкер) отнюдь не отличалась врожденной грацией и в юности не была ослепительной красавицей. Богиней она сумела сделать себя сама. В кино эксплуатировались главным образом сексапильность Монро, к актрисе словно приклеилось кукольное амплуа. Меж тем она брала уроки у Михаила Чехова, занималась у Ли Страсберга и мечтала о роли Грушеньки в "Братьях Карамазовых" Достоевского. "Секс-символ — это всего лишь вещь, а я ненавижу быть вещью", — говорила Мэрилин.
Бунтарка мировой поп-сцены и самая коммерчески успешная эстрадная исполнительница Мадонна в свое время сбежала из дома покорять Нью-Йорк с 32 долларами в кармане. Она воевала с продюсерами, дралась в клубах, участвовала в подозрительных проектах, шокировала людей своими идеями и поступками и ввела моду на эпатаж. Глянцевые издания считают Мадонну человеком, который задает моду. В начале 1990-х, когда провокации уступили место поиску новых смыслов, она увлеклась религиозными учениями и духовными поисками.
Бунтарка мировой поп-сцены и самая коммерчески успешная эстрадная исполнительница Мадонна в свое время сбежала из дома покорять Нью-Йорк с 32 долларами в кармане. Она воевала с продюсерами, дралась в клубах, участвовала в подозрительных проектах, шокировала людей своими идеями и поступками и ввела моду на эпатаж. Глянцевые издания считают Мадонну человеком, который задает моду. В начале 1990-х, когда провокации уступили место поиску новых смыслов, она увлеклась религиозными учениями и духовными поисками.
Брижит Бардо в детстве мечтала быть балериной, а стала первой французской актрисой, завоевавшей всемирную славу. Она ввела моду на бикини и прическу "бабетта", названную по имени одной из ее героинь. Звездой ее сделала роль в фильме 1956 года "И бог создал женщину". Героиня Бардо шокировала зрителей вызывающим поведением, танцами на столе и обнажением в кадре. Картина стала символом эмансипации и свободы и предвосхитила сексуальную революцию, а Бардо получила возможность работать с мэтрами французского кино. При этом Брижит не считала себя настоящей артисткой. "Я играю саму себя. Я не такая великая актриса, чтобы играть кого-то еще. Вот почему мне нравятся простые, сумасбродные, сексуальные роли", — признавалась она.
Брижит Бардо в детстве мечтала быть балериной, а стала первой французской актрисой, завоевавшей всемирную славу. Она ввела моду на бикини и прическу "бабетта", названную по имени одной из ее героинь. Звездой ее сделала роль в фильме 1956 года "И бог создал женщину". Героиня Бардо шокировала зрителей вызывающим поведением, танцами на столе и обнажением в кадре. Картина стала символом эмансипации и свободы и предвосхитила сексуальную революцию, а Бардо получила возможность работать с мэтрами французского кино. При этом Брижит не считала себя настоящей артисткой. "Я играю саму себя. Я не такая великая актриса, чтобы играть кого-то еще. Вот почему мне нравятся простые, сумасбродные, сексуальные роли", — признавалась она.
Дженнифер Энистон прославил культовый сериал "Друзья". Роль Рэйчел Грин принесла ей не только зрительскую любовь, но и "Эмми" с "Золотым глобусом". Дженнифер не скрывает ностальгии по тем временам. На съемках ситкома актриса обрела уверенность в себе, участие в шоу, где актеры поддерживали друг друга, было для нее "упражнением на развитие доверия". "Эта работа была абсолютной, чистой радостью", — говорит она. Энистон первой из "Друзей" начала сниматься в большом кино, правда, появлялась преимущественно в романтических комедиях. Тем более удивительной и интересной стала ее работа в сериале 2019 года "Утреннее шоу", где раскрылся драматический талант актрисы.
Дженнифер Энистон прославил культовый сериал "Друзья". Роль Рэйчел Грин принесла ей не только зрительскую любовь, но и "Эмми" с "Золотым глобусом". Дженнифер не скрывает ностальгии по тем временам. На съемках ситкома актриса обрела уверенность в себе, участие в шоу, где актеры поддерживали друг друга, было для нее "упражнением на развитие доверия". "Эта работа была абсолютной, чистой радостью", — говорит она. Энистон первой из "Друзей" начала сниматься в большом кино, правда, появлялась преимущественно в романтических комедиях. Тем более удивительной и интересной стала ее работа в сериале 2019 года "Утреннее шоу", где раскрылся драматический талант актрисы.
"Я бы очень хотела стать по-настоящему мудрой. Для этого надо через многое пройти и многое пережить, а я как раз собираюсь через многое пройти и многое пережить", — как-то сказала Николь Кидман. В школьные годы будущей звезде пришлось натерпеться от одноклассников, дразнивших ее Шваброй и Морковкой. Когда мать Николь тяжело заболела, девушка бросила учебу и взяла на себя все семейные хлопоты. В кино она попала рано, в 15 лет, но настоящим прорывом в карьере стал для нее в 2001 году мюзикл "Мулен Руж!". А роль писательницы Вирджинии Вулф в драме "Часы", для которой левша Николь научилась писать правой рукой и носить некрасивый грим с огромным накладным носом, принесла ей заветного "Оскара". Актрисе так понравилось экспериментировать, что в 2003 году она снялась в "Догвилле" провокатора Ларса фон Триера. В том же году имя Николь Кидман увековечили на Аллее славы.
"Я бы очень хотела стать по-настоящему мудрой. Для этого надо через многое пройти и многое пережить, а я как раз собираюсь через многое пройти и многое пережить", — как-то сказала Николь Кидман. В школьные годы будущей звезде пришлось натерпеться от одноклассников, дразнивших ее Шваброй и Морковкой. Когда мать Николь тяжело заболела, девушка бросила учебу и взяла на себя все семейные хлопоты. В кино она попала рано, в 15 лет, но настоящим прорывом в карьере стал для нее в 2001 году мюзикл "Мулен Руж!". А роль писательницы Вирджинии Вулф в драме "Часы", для которой левша Николь научилась писать правой рукой и носить некрасивый грим с огромным накладным носом, принесла ей заветного "Оскара". Актрисе так понравилось экспериментировать, что в 2003 году она снялась в "Догвилле" провокатора Ларса фон Триера. В том же году имя Николь Кидман увековечили на Аллее славы.
В 1992 году немецкая школьница Хайди Клум победила 25 тысяч конкуренток и выиграла главный приз Late-Night-Show Томаса Готтшалка — контракт с модельным агентством на 300 000 долларов. Девушка отказалась от учебы в Дюссельдорфе, занялась карьерой манекенщицы и переехала в США. Она была одним из "ангелов" Victoria's Secret, участвовала в популярных рекламных компаниях. В середине 2000-х в ее честь назвали сорт розы. В 2008 году Клум вошла в список 15 богатейших моделей мира по версии Forbes. Сыграла несколько ролей в кино и сериалах, вела телешоу. Свою популярность модель использует для продажи продуктов, выпускаемых под брендом "Хайди Клум".
В 1992 году немецкая школьница Хайди Клум победила 25 тысяч конкуренток и выиграла главный приз Late-Night-Show Томаса Готтшалка — контракт с модельным агентством на 300 000 долларов. Девушка отказалась от учебы в Дюссельдорфе, занялась карьерой манекенщицы и переехала в США. Она была одним из "ангелов" Victoria's Secret, участвовала в популярных рекламных компаниях. В середине 2000-х в ее честь назвали сорт розы. В 2008 году Клум вошла в список 15 богатейших моделей мира по версии Forbes. Сыграла несколько ролей в кино и сериалах, вела телешоу. Свою популярность модель использует для продажи продуктов, выпускаемых под брендом "Хайди Клум".
В Голливуде рано или поздно должна была появиться блондинка, которая реабилитировала бы всех светловолосых девушек на свете, и ею стала Риз Уизерспун. Она с детства любит читать, называет себя "книжным червем" и ведет читательский клуб. "В книжном магазине я схожу с ума. Мое сердце бьется очень часто, потому что я хочу купить все", — признается Риз. В кино она впервые сыграла в 14 лет в фильме "Человек на луне" и сразу получила номинацию на премию "Молодой актер". Поворотной в ее карьере стала роль неунывающая "Блондинка в законе" Эль Вудс, которая сделала актрису самой высокооплачиваемой в мире. Разочарованная тем, что в кино мало сильных женских персонажей, она основала продюсерскую компанию, задачей которой считает поиск и продвижение историй о таких героинях. Потому что слабая женщина — это нереалистично, убеждена Риз Уизерспун.
В Голливуде рано или поздно должна была появиться блондинка, которая реабилитировала бы всех светловолосых девушек на свете, и ею стала Риз Уизерспун. Она с детства любит читать, называет себя "книжным червем" и ведет читательский клуб. "В книжном магазине я схожу с ума. Мое сердце бьется очень часто, потому что я хочу купить все", — признается Риз. В кино она впервые сыграла в 14 лет в фильме "Человек на луне" и сразу получила номинацию на премию "Молодой актер". Поворотной в ее карьере стала роль неунывающая "Блондинка в законе" Эль Вудс, которая сделала актрису самой высокооплачиваемой в мире. Разочарованная тем, что в кино мало сильных женских персонажей, она основала продюсерскую компанию, задачей которой считает поиск и продвижение историй о таких героинях. Потому что слабая женщина — это нереалистично, убеждена Риз Уизерспун.
Гвинет Пэлтроу выросла в семье кинорежиссера Брюса Пэлтроу и актрисы Блайт Даннер и с пеленок знала, что такое камера, съемки, премьеры. Будущее ее было предопределено. Она обратила на себя внимание после триллера "Семь", а роль в фильме 1998 года "Влюбленный Шекспир" принесла 26-летней актрисе ей "Оскар" и настоящую популярность. После этого Гвинет переиграла множество романтических героинь, но отклонила роль Розы в "Титанике" и не жалеет об этом. Зато актриса попробовала себя в супергеройских блокбастерах вроде "Железного человека" и "Мстителей", хоть и говорит, что быстро от них устала. Сегодня Гвинет Пэлтроу практически не снимается. Она сосредоточилась на пропаганде здорового образа жизни и пишет кулинарные книги.
Гвинет Пэлтроу выросла в семье кинорежиссера Брюса Пэлтроу и актрисы Блайт Даннер и с пеленок знала, что такое камера, съемки, премьеры. Будущее ее было предопределено. Она обратила на себя внимание после триллера "Семь", а роль в фильме 1998 года "Влюбленный Шекспир" принесла 26-летней актрисе ей "Оскар" и настоящую популярность. После этого Гвинет переиграла множество романтических героинь, но отклонила роль Розы в "Титанике" и не жалеет об этом. Зато актриса попробовала себя в супергеройских блокбастерах вроде "Железного человека" и "Мстителей", хоть и говорит, что быстро от них устала. Сегодня Гвинет Пэлтроу практически не снимается. Она сосредоточилась на пропаганде здорового образа жизни и пишет кулинарные книги.
Одна из самых популярных женщин на свете, "Королева сердец" леди Диана за свою недолгую жизнь успела не только побывать супругой британского престолонаследника, но и использовать свою славу и положение в благотворительных целях, получив взамен любовь и признательность тысяч людей. Юная Диана была без ума от замужества, но не смогла жить в браке, где постоянно был кто-то еще. После громкого развода ее имя не сходило со страниц прессы, но это уже была другая женщина — независимая, деловая, увлеченная работой на благо других. Трагическая гибель принцессы потрясла весь мир, а споры о том, случайность это была или убийство, не утихали много лет.
Одна из самых популярных женщин на свете, "Королева сердец" леди Диана за свою недолгую жизнь успела не только побывать супругой британского престолонаследника, но и использовать свою славу и положение в благотворительных целях, получив взамен любовь и признательность тысяч людей. Юная Диана была без ума от замужества, но не смогла жить в браке, где постоянно был кто-то еще. После громкого развода ее имя не сходило со страниц прессы, но это уже была другая женщина — независимая, деловая, увлеченная работой на благо других. Трагическая гибель принцессы потрясла весь мир, а споры о том, случайность это была или убийство, не утихали много лет.
Муза Альфреда Хичкока Грейс Келли — одна из самых элегантных красавиц в мире. "Вулкан, присыпанный снегом", — так характеризовал ее режиссер. Актриса снялась всего в 11 фильмах, сыграв у короля ужасов самые яркие роли, в 1956 году вышла замуж за князя Монако и перестала сниматься в кино. Однако она и сегодня остается для зрителей всего мира идеальной женщиной-загадкой, сочетавшей холодную аристократическую красоту со скрытой чувственностью.
Муза Альфреда Хичкока Грейс Келли — одна из самых элегантных красавиц в мире. "Вулкан, присыпанный снегом", — так характеризовал ее режиссер. Актриса снялась всего в 11 фильмах, сыграв у короля ужасов самые яркие роли, в 1956 году вышла замуж за князя Монако и перестала сниматься в кино. Однако она и сегодня остается для зрителей всего мира идеальной женщиной-загадкой, сочетавшей холодную аристократическую красоту со скрытой чувственностью.
Мария Шарапова — первая россиянка, завоевавшая карьерный Большой шлем: в ее коллекции наград есть все трофеи четырех главных теннисных турниров. Она потрясла теннисный мир, когда в 17 лет неожиданно для всех выиграла Уимблдон. Успех был оглушительным, рекламные контракты посыпались на девушку, как из рога изобилия. Шарапова стала не только теннисисткой, но и брендом. В какой-то момент на волне успеха Мария запустила собственный конфетный бренд. Роковую роль в карьере спортсменки, которая пять раз становилась лучшей ракеткой мира, сыграл мельдоний, который она неосмотрительно принимала после внесения его в список запрещенных веществ. Мария мужественно признала вину, но это было началом конца.
Мария Шарапова — первая россиянка, завоевавшая карьерный Большой шлем: в ее коллекции наград есть все трофеи четырех главных теннисных турниров. Она потрясла теннисный мир, когда в 17 лет неожиданно для всех выиграла Уимблдон. Успех был оглушительным, рекламные контракты посыпались на девушку, как из рога изобилия. Шарапова стала не только теннисисткой, но и брендом. В какой-то момент на волне успеха Мария запустила собственный конфетный бренд. Роковую роль в карьере спортсменки, которая пять раз становилась лучшей ракеткой мира, сыграл мельдоний, который она неосмотрительно принимала после внесения его в список запрещенных веществ. Мария мужественно признала вину, но это было началом конца.
Дженнифер Лоуренс впервые номинировали на "Оскар", когда ей было всего 20 лет, — за работу в драме "Зимняя кость", где она сыграла одну из самых интересных своих ролей и научилась драться, колоть дрова и... свежевать белок. Актриса одинаково хороша и в независимых экспериментальных картинах, и в блокбастерах. Наверное, второе ее имя — удача. В 2011 году на экраны вышли сразу три фильма с участием Лоуренс: фантастические "Люди Икс: Первый Класс" и малобюджетные "Дом в конце улицы" и "Как сумасшедший". А еще через год она снялась в двух голливудских хитах — комедии "Мой парень — псих", которая сделала Дженнифер обладательницей актерского "Оскара", и антиутопии "Голодные игры". Актрису неоднократно признавали одной из самых красивых и желанных женщин в мире. В 2013 году журнал Time включил ее в число самых влиятельных людей планеты.
Дженнифер Лоуренс впервые номинировали на "Оскар", когда ей было всего 20 лет, — за работу в драме "Зимняя кость", где она сыграла одну из самых интересных своих ролей и научилась драться, колоть дрова и... свежевать белок. Актриса одинаково хороша и в независимых экспериментальных картинах, и в блокбастерах. Наверное, второе ее имя — удача. В 2011 году на экраны вышли сразу три фильма с участием Лоуренс: фантастические "Люди Икс: Первый Класс" и малобюджетные "Дом в конце улицы" и "Как сумасшедший". А еще через год она снялась в двух голливудских хитах — комедии "Мой парень — псих", которая сделала Дженнифер обладательницей актерского "Оскара", и антиутопии "Голодные игры". Актрису неоднократно признавали одной из самых красивых и желанных женщин в мире. В 2013 году журнал Time включил ее в число самых влиятельных людей планеты.
"Русская Золушка" Наталья Водянова вряд ли могла представить, какая судьба ей уготована. В подростковом возрасте вместо занятий в школе она вынуждена была торговать на рынке, чтобы помочь семье. Но однажды в Нижний Новгород, где жила Наташа, в поисках новых лиц приехали рекрутеры западных агентств. Девушку, сидевшую в стороне от толпы пришедших на кастинг, заметил фотограф. Благодаря ему Водянова оказалась сначала в Москве, а потом и в Париже. Первый громкий успех не заставил себя долго ждать: немецкий Elle поместил ее фото на обложку. После этого Водянову пригласили участвовать в Неделе моды в Нью-Йорке. Теперь девушке больше не приходилось бегать по кастингам, лучшие модные дома наперебой предлагали ей работу. Показы и фотосессии Наталья совмещала с общественной деятельностью. После трагедии в Беслане она задумала создать собственный фонд, и в 2004 году появились "Обнаженные сердца". В 2007 году Наталья Водянова объявила о желании оставить карьеру модели и сосредоточиться на благотворительности.
"Русская Золушка" Наталья Водянова вряд ли могла представить, какая судьба ей уготована. В подростковом возрасте вместо занятий в школе она вынуждена была торговать на рынке, чтобы помочь семье. Но однажды в Нижний Новгород, где жила Наташа, в поисках новых лиц приехали рекрутеры западных агентств. Девушку, сидевшую в стороне от толпы пришедших на кастинг, заметил фотограф. Благодаря ему Водянова оказалась сначала в Москве, а потом и в Париже. Первый громкий успех не заставил себя долго ждать: немецкий Elle поместил ее фото на обложку. После этого Водянову пригласили участвовать в Неделе моды в Нью-Йорке. Теперь девушке больше не приходилось бегать по кастингам, лучшие модные дома наперебой предлагали ей работу. Показы и фотосессии Наталья совмещала с общественной деятельностью. После трагедии в Беслане она задумала создать собственный фонд, и в 2004 году появились "Обнаженные сердца". В 2007 году Наталья Водянова объявила о желании оставить карьеру модели и сосредоточиться на благотворительности.
Роза мирового кино Кейт Уинслет проснулась знаменитой после премьеры в 1997 году фильма "Титаник", где она сыграла главную роль вместе с Леонардо ДиКаприо. Статус звезды первой величины позволил Кейт самой выбирать фильмы и роли. "Айрис", "Вечное сияние чистого разума", "Дорога перемен", "Заражение", "Милдред Пирс", "Чтец", "Дивергент" — актриса блистательна в любых амплуа и жанрах. У Кейт Уинслет есть все самые престижные премии, причем больше трех номинаций на "Оскар" она получила до наступления 30-летия. В 2012 году королева Елизавета II вручила ей орден Британской империи за выдающиеся заслуги в кинематографе. "До сегодняшнего дня это казалось мне сказкой", — сказала актриса, получая награду.
Роза мирового кино Кейт Уинслет проснулась знаменитой после премьеры в 1997 году фильма "Титаник", где она сыграла главную роль вместе с Леонардо ДиКаприо. Статус звезды первой величины позволил Кейт самой выбирать фильмы и роли. "Айрис", "Вечное сияние чистого разума", "Дорога перемен", "Заражение", "Милдред Пирс", "Чтец", "Дивергент" — актриса блистательна в любых амплуа и жанрах. У Кейт Уинслет есть все самые престижные премии, причем больше трех номинаций на "Оскар" она получила до наступления 30-летия. В 2012 году королева Елизавета II вручила ей орден Британской империи за выдающиеся заслуги в кинематографе. "До сегодняшнего дня это казалось мне сказкой", — сказала актриса, получая награду.
Обладательнице двух "Оскаров", трех премий BAFTA, трех "Золотых глобусов" и двух "Премий Гильдии киноактеров США" Кейт Бланшетт подвластны роли и исторических личностей, и наших современниц, и даже владычицы эльфов. Она снялась в десятках фильмов, и каждая ее работа вызывает восхищение. А еще она умеет одеваться как никто другой, икона стиля — это про нее. Актрисе присуще исключительное чувство меры. На премьере фильма "Куда ты пропала, Бернадетт?" в 2019 году Бланшетт заявила , что намерена уйти из кино. "Мне пора остановиться. Полностью. Абсолютно", — констатировала Кейт.
Обладательнице двух "Оскаров", трех премий BAFTA, трех "Золотых глобусов" и двух "Премий Гильдии киноактеров США" Кейт Бланшетт подвластны роли и исторических личностей, и наших современниц, и даже владычицы эльфов. Она снялась в десятках фильмов, и каждая ее работа вызывает восхищение. А еще она умеет одеваться как никто другой, икона стиля — это про нее. Актрисе присуще исключительное чувство меры. На премьере фильма "Куда ты пропала, Бернадетт?" в 2019 году Бланшетт заявила , что намерена уйти из кино. "Мне пора остановиться. Полностью. Абсолютно", — констатировала Кейт.
О Памеле Андерсон впервые упомянули в прессе, как только она появилась на свет: девочка оказалась первым ребенком, родившимся в Канаде в день 100-летия принятия Конституции. Популярной ее сделал случай: во время трансляции футбольного матча сидящую на трибуне Памелу показали крупным планом, девушку заметили и предложили ей работу в рекламе. Дальше — больше: Андерсон пригласили сняться для обложки Playboy, а в 1990 году она переехала в Лос-Анджелес, где вытянула самый счастливый свой билет — главную роль в "Спасателях Малибу". Роскошная блондинка в красном купальнике стала одним из главных секс-символов 90-х. Сегодня Памела Андерсон борется за права животных. Она проводит кампании против использования натурального меха, выпустила коллекцию сумок из переработанной яблочной кожуры, а несколько лет назад даже написала открытое письмо Владимиру Путину с просьбой помешать судну, перевозившему мясо финвала из Исландии в Японию.
О Памеле Андерсон впервые упомянули в прессе, как только она появилась на свет: девочка оказалась первым ребенком, родившимся в Канаде в день 100-летия принятия Конституции. Популярной ее сделал случай: во время трансляции футбольного матча сидящую на трибуне Памелу показали крупным планом, девушку заметили и предложили ей работу в рекламе. Дальше — больше: Андерсон пригласили сняться для обложки Playboy, а в 1990 году она переехала в Лос-Анджелес, где вытянула самый счастливый свой билет — главную роль в "Спасателях Малибу". Роскошная блондинка в красном купальнике стала одним из главных секс-символов 90-х. Сегодня Памела Андерсон борется за права животных. Она проводит кампании против использования натурального меха, выпустила коллекцию сумок из переработанной яблочной кожуры, а несколько лет назад даже написала открытое письмо Владимиру Путину с просьбой помешать судну, перевозившему мясо финвала из Исландии в Японию.
Артист десятилетия по версии American Music Awards, женщина десятилетия по версии Billboard — все это Тейлор Свифт. Она вошла в историю как исполнительница, завоевавшая наибольшее количество наград American Music Awards, а по общему количеству статуэток (29) обогнала прежнего рекордсмена Майкла Джексона, у которого было 24 премии. Армии ее поклонников, как водится, противостоит толпа недоброжелателей, а в центре — она, Тейлор Сфифт, которая прошла огромный путь, чтобы позволить себе говорить во весь голос. "Мое мировоззрение, как в детстве, так и сейчас, базируется на потребности в том, чтобы меня считали хорошей", — рассказала певица в документальном фильме "Мисс Американа". Можно только догадываться, чего стоило девочке, искавшей одобрения окружающих, перестать бояться быть собой.
Артист десятилетия по версии American Music Awards, женщина десятилетия по версии Billboard — все это Тейлор Свифт. Она вошла в историю как исполнительница, завоевавшая наибольшее количество наград American Music Awards, а по общему количеству статуэток (29) обогнала прежнего рекордсмена Майкла Джексона, у которого было 24 премии. Армии ее поклонников, как водится, противостоит толпа недоброжелателей, а в центре — она, Тейлор Сфифт, которая прошла огромный путь, чтобы позволить себе говорить во весь голос. "Мое мировоззрение, как в детстве, так и сейчас, базируется на потребности в том, чтобы меня считали хорошей", — рассказала певица в документальном фильме "Мисс Американа". Можно только догадываться, чего стоило девочке, искавшей одобрения окружающих, перестать бояться быть собой.
Мировую известность "дарующей блаженство" (если верить ее имени) Уме Турман принесла работа в фильмах Квентина Тарантино "Криминальное чтиво" и "Убить Билла". По легенде, режиссер дал актрисе роль, как только увидел ее ступни 42 размера. Тарантино был убежден, что большие ступни у женщины — это очень сексуально. И хотя "Криминальному чтиву" Ума обязана номинацией на "Оскар" и статусом звезды, она считает, что времена, когда ее воспринимали только как Черную Мамбу, давно прошли.
Мировую известность "дарующей блаженство" (если верить ее имени) Уме Турман принесла работа в фильмах Квентина Тарантино "Криминальное чтиво" и "Убить Билла". По легенде, режиссер дал актрисе роль, как только увидел ее ступни 42 размера. Тарантино был убежден, что большие ступни у женщины — это очень сексуально. И хотя "Криминальному чтиву" Ума обязана номинацией на "Оскар" и статусом звезды, она считает, что времена, когда ее воспринимали только как Черную Мамбу, давно прошли.
"Все без ума от Мэри", то есть от Кэмерон. Когда она сыграла главную роль в романтической комедии о сердцеедке, которая очаровывает всех вокруг, стало ясно, что для этой улыбчивой блондинки нет преград. Кэмерон Диас с 16 лет работала моделью, а в 21 прошла прослушивание на роль знойной джазовой певицы Тины Карлайл в фильме "Маска". Это был более чем успешный дебют. Многие режиссеры хотели видеть Диас в своих проектах. На ее счету работа в картинах "Ванильное небо", "Быть Джоном Малковичем", "Банды Нью-Йорка", "Ангелы Чарли" и номинации на престижные премии. В 2017 году актриса заявила, что устала от бесконечных разъездов и уходит из кино. Сегодня она наслаждается семейной жизнью и материнством.
"Все без ума от Мэри", то есть от Кэмерон. Когда она сыграла главную роль в романтической комедии о сердцеедке, которая очаровывает всех вокруг, стало ясно, что для этой улыбчивой блондинки нет преград. Кэмерон Диас с 16 лет работала моделью, а в 21 прошла прослушивание на роль знойной джазовой певицы Тины Карлайл в фильме "Маска". Это был более чем успешный дебют. Многие режиссеры хотели видеть Диас в своих проектах. На ее счету работа в картинах "Ванильное небо", "Быть Джоном Малковичем", "Банды Нью-Йорка", "Ангелы Чарли" и номинации на престижные премии. В 2017 году актриса заявила, что устала от бесконечных разъездов и уходит из кино. Сегодня она наслаждается семейной жизнью и материнством.
Голливудская звезда Шэрон Стоун росла вундеркиндом: в четыре года умела читать, в пять пошла сразу во второй класс, а в 15 закончила школу и поступила в университет. Но настоящий успех пришел к ней в 34, когда на экраны вышел легендарный фильм Пола Верховена "Основной инстинкт". К этому моменту за плечами у актрисы было более 30 ролей и успешная карьера модели. Но именно роль в "Основном инстинкте", от которой отказались Джулия Робертс, Мишель Пфайффер и Мэг Райан, сделала Шэрон главным секс-символом 1990-х и открыла для нее дорогу к главным ролям в кино.
Голливудская звезда Шэрон Стоун росла вундеркиндом: в четыре года умела читать, в пять пошла сразу во второй класс, а в 15 закончила школу и поступила в университет. Но настоящий успех пришел к ней в 34, когда на экраны вышел легендарный фильм Пола Верховена "Основной инстинкт". К этому моменту за плечами у актрисы было более 30 ролей и успешная карьера модели. Но именно роль в "Основном инстинкте", от которой отказались Джулия Робертс, Мишель Пфайффер и Мэг Райан, сделала Шэрон главным секс-символом 1990-х и открыла для нее дорогу к главным ролям в кино.
Французы обожают ее и называют своей последней великой звездой, ее дом показывают туристам едва ли не чаще Эйфелевой башни. Катрин Денев — символ женственности и жесткости, железной воли и мягкого очарования. Своим успехом актриса обязана неповторимой способности за внешней холодностью проявлять индивидуальность героинь. Она проснулась знаменитой после выхода на экраны "Шербурских зонтиков" в 1960-е, но тогда же, кажется, навсегда рассталась с имиджем прелестной романтичной девушки, другие ее роли оказались куда более смелыми. Во Франции Денев считают лучшей Марианной — национальным символом страны.
Французы обожают ее и называют своей последней великой звездой, ее дом показывают туристам едва ли не чаще Эйфелевой башни. Катрин Денев — символ женственности и жесткости, железной воли и мягкого очарования. Своим успехом актриса обязана неповторимой способности за внешней холодностью проявлять индивидуальность героинь. Она проснулась знаменитой после выхода на экраны "Шербурских зонтиков" в 1960-е, но тогда же, кажется, навсегда рассталась с имиджем прелестной романтичной девушки, другие ее роли оказались куда более смелыми. Во Франции Денев считают лучшей Марианной — национальным символом страны.
Карьера Кирстен Данст началась практически с пеленок: в три года малышка снималась в телерекламе, в шесть дебютировала в кино: появилась в короткометражке Вуди Аллена, которая в 1989 году стала частью "Нью-Йоркских историй". Самой успешной для актрисы остается работа в супергеройском "Человеке-пауке" 2002 года, где она сыграла лучшего друга и возлюбленную главного героя, хотя с тех пор Кирстен воплотила немало интересных кинообразов и получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме Ларса фон Триера "Меланхолия".
Карьера Кирстен Данст началась практически с пеленок: в три года малышка снималась в телерекламе, в шесть дебютировала в кино: появилась в короткометражке Вуди Аллена, которая в 1989 году стала частью "Нью-Йоркских историй". Самой успешной для актрисы остается работа в супергеройском "Человеке-пауке" 2002 года, где она сыграла лучшего друга и возлюбленную главного героя, хотя с тех пор Кирстен воплотила немало интересных кинообразов и получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме Ларса фон Триера "Меланхолия".
Актриса и продюсер Марго Робби ненавидит слово "секс-символ". "Когда я вхожу в комнату, никто не застывает и не сворачивает голову с возгласом "WOW!" — аргументирует она. — Если бы меня попросили описать себя одним словом, то это уж точно будет не оно". Когда ей было 14, Марго красила волосы в черный цвет, носила футболки с символикой и ходила на концерты тяжелой музыки. С годами она остепенилась — настолько, что вошла в число ста наиболее влиятельных людей 2017 года по версии журнала Time. Работа в фильме "Волк с Уолл-Стрит" стала для Робби пропуском в мир большого кино, а главная роль в картине "Тоня против всех" принесла номинации на "Оскар", "Золотой глобус" и премию BAFTA.
Актриса и продюсер Марго Робби ненавидит слово "секс-символ". "Когда я вхожу в комнату, никто не застывает и не сворачивает голову с возгласом "WOW!" — аргументирует она. — Если бы меня попросили описать себя одним словом, то это уж точно будет не оно". Когда ей было 14, Марго красила волосы в черный цвет, носила футболки с символикой и ходила на концерты тяжелой музыки. С годами она остепенилась — настолько, что вошла в число ста наиболее влиятельных людей 2017 года по версии журнала Time. Работа в фильме "Волк с Уолл-Стрит" стала для Робби пропуском в мир большого кино, а главная роль в картине "Тоня против всех" принесла номинации на "Оскар", "Золотой глобус" и премию BAFTA.