Шутки в сторону: прекрасные и непредсказуемые блондинки

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"Я бы очень хотела стать по-настоящему мудрой. Для этого надо через многое пройти и многое пережить, а я как раз собираюсь через многое пройти и многое пережить", — как-то сказала Николь Кидман. В школьные годы будущей звезде пришлось натерпеться от одноклассников, дразнивших ее Шваброй и Морковкой. Когда мать Николь тяжело заболела, девушка бросила учебу и взяла на себя все семейные хлопоты. В кино она попала рано, в 15 лет, но настоящим прорывом в карьере стал для нее в 2001 году мюзикл "Мулен Руж!". А роль писательницы Вирджинии Вулф в драме "Часы", для которой левша Николь научилась писать правой рукой и носить некрасивый грим с огромным накладным носом, принесла ей заветного "Оскара". Актрисе так понравилось экспериментировать, что в 2003 году она снялась в "Догвилле" провокатора Ларса фон Триера. В том же году имя Николь Кидман увековечили на Аллее славы.