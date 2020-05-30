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2020-05-31T00:02
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СК начал расследование нападения боевиков на силовиков в Ингушетии
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РИА Новости

СК начал расследование нападения боевиков на силовиков в Ингушетии

23:56 30.05.2020 (обновлено: 00:02 31.05.2020)
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© Национальный антитеррористический комитетСотрудники ФСБ во время операции в ингушском городе Сунже по ликвидации двух бандитов, готовивших теракты на территории республики
Сотрудники ФСБ во время операции в ингушском городе Сунже по ликвидации двух бандитов, готовивших теракты на территории республики
© Национальный антитеррористический комитет
Сотрудники ФСБ во время операции в ингушском городе Сунже по ликвидации двух бандитов, готовивших теракты на территории республики
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело после нападения двух боевиков, которые намеревались совершить ряд терактов в республике, на сотрудников правоохранительных органов во время задержания, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
В субботу на части территории города Сунжа в Ингушетии вводился режим контртеррористической операции. Источник сообщал РИА Новости, что на окраине Сунжи произошло столкновение между правоохранителями и боевиками. Во время боя хозяйственная постройка в промзоне, где скрывались боевики, загорелась. Позже Национальный антитеррористический комитет сообщил, что во время операции были уничтожены двое боевиков, которые намеревались совершить ряд терактов в республике. При них нашли оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и... "незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 30 мая в ходе задержания участников банды в Сунже два человека атаковали с оружием сотрудников правоохранительных органов. В результате ответного огня нападавшие получили смертельные ранения.
"Среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц пострадавших не имеется", - уточняется в сообщении.
Добавляется, что на месте происшествия изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы.
Опубликовано видео с места столкновения с боевиками в Ингушетии
Вчера, 19:29
Опубликовано видео с места столкновения с боевиками в Ингушетии
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Следственный комитет России (СК РФ)Республика ИнгушетияПроисшествия
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