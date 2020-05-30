СК начал расследование нападения боевиков на силовиков в Ингушетии

В субботу на части территории города Сунжа в Ингушетии вводился режим контртеррористической операции. Источник сообщал РИА Новости, что на окраине Сунжи произошло столкновение между правоохранителями и боевиками. Во время боя хозяйственная постройка в промзоне, где скрывались боевики, загорелась. Позже Национальный антитеррористический комитет сообщил, что во время операции были уничтожены двое боевиков, которые намеревались совершить ряд терактов в республике. При них нашли оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и... "незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 30 мая в ходе задержания участников банды в Сунже два человека атаковали с оружием сотрудников правоохранительных органов. В результате ответного огня нападавшие получили смертельные ранения.
"Среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц пострадавших не имеется", - уточняется в сообщении.
Добавляется, что на месте происшествия изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы.