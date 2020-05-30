СК начал расследование нападения боевиков на силовиков в Ингушетии

В субботу на части территории города Сунжа в Ингушетии вводился режим контртеррористической операции. Источник сообщал РИА Новости, что на окраине Сунжи произошло столкновение между правоохранителями и боевиками. Во время боя хозяйственная постройка в промзоне, где скрывались боевики, загорелась. Позже Национальный антитеррористический комитет сообщил, что во время операции были уничтожены двое боевиков, которые намеревались совершить ряд терактов в республике. При них нашли оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.