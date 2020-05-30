В Денвере ввели комендантский час из-за беспорядков

"Привет, Денвер. Мы хотим, чтобы все были в безопасности. Поэтому, начиная с сегодняшнего вечера, во всем городе Денвер вводится комендантский час, с 20.00 (5.00 мск), и (он будет действовать) ночью с 20.00 до 5.00 утра понедельника, 1 июня", - сообщил в своем аккаунте в Twitter мэр Денвера.
Акции протеста в связи со случаями убийств афроамериканцев полицейскими прошли в нескольких городах США, в том числе в Нью-Йорке, Финиксе, Денвере, Атланте и Миннеаполисе, где в результате действий полиции скончался афроамериканец Джордж Флойд. Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе после появления "вирусного" видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.
Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. В городе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.