Астронавты на борту Crew Dragon сняли скафандры

Стыковка корабля с МКС намечена на 17:29 мск в воскресенье. Она должна пройти в автоматическом режиме, но в ходе полета экипаж проведет ряд испытаний по ручному управлению кораблем.

Вскоре после отделения Crew Dragon астронавты сняли предназначенные для старта и посадки скафандры. Сшитые специально для Херли и Бенкена скафандры SpaceX оснащены системой подачи воздуха, поддержания температурного режима и давления в случае разгерметизации корабля, а также перчатками, позволяющими пользоваться тачскринами корабля. Экипаж был облачен в скафандры за несколько часов до старта и наденет их снова перед стыковкой. Сейчас скафандры просушиваются в свободных креслах корабля рядом с Херли и Бенкеном.