Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-30T23:54
https://ria.ru/20200530/1572233984.html
Астронавты на борту Crew Dragon сняли скафандры
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572166124_0:212:2048:1364_1036x0_80_0_0_7f4afb550e68e476907b5f5890d3ca98.jpg
РИА Новости

Астронавты на борту Crew Dragon сняли скафандры

23:53 30.05.2020 (обновлено: 23:54 30.05.2020)
2552
© Фото : Twitter/Elon MuskАстронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен в космическом корабле Crew Dragon
Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен в космическом корабле Crew Dragon
© Фото : Twitter/Elon Musk
Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен в космическом корабле Crew Dragon
ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен сняли скафандры и в скором времени проведут первые испытания ручного управления Crew Dragon, SpaceX ведет прямую трансляцию.
Crew Dragon стартовал в 22:22 мск с космодрома на мысе Канаверал на ракете-носителе Falcon 9. Отделение корабля от несущей его ракеты-носителя прошло в штатном режиме, сейчас он совершает самостоятельный полет на МКС. Для США это первый самостоятельный пилотируемый запуск с 2011 года.
Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен (справа) - члены экипажа корабля Crew Dragon прощаются с семьями перед тем, как отправиться на стартовую площадку для полета на МКС
Вчера, 23:46
Глава НАСА заявил, что вздохнул с облегчением после старта Crew Dragon
Стыковка корабля с МКС намечена на 17:29 мск в воскресенье. Она должна пройти в автоматическом режиме, но в ходе полета экипаж проведет ряд испытаний по ручному управлению кораблем.
Вскоре после отделения Crew Dragon астронавты сняли предназначенные для старта и посадки скафандры. Сшитые специально для Херли и Бенкена скафандры SpaceX оснащены системой подачи воздуха, поддержания температурного режима и давления в случае разгерметизации корабля, а также перчатками, позволяющими пользоваться тачскринами корабля. Экипаж был облачен в скафандры за несколько часов до старта и наденет их снова перед стыковкой. Сейчас скафандры просушиваются в свободных креслах корабля рядом с Херли и Бенкеном.
Ракета-носитель с аппаратом Crew Dragon
27 мая, 08:39
Crew Dragon. Главная надежда NASA
3887022
Обсудить 2
Crew DragonМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаSpaceXСШАВ мире
Рекомендуем
Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен в космическом корабле Crew Dragon
"Роскосмос" поприветствовал запуск Crew Dragon
Президент США Дональд Трамп
Трамп поздравил Маска с успешным запуском Crew Dragon
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму прокомментировали заявление Меркель по статусу полуострова
Запуск Falcon 9 с двумя астронавтами НАСА на борту корабля Crew Dragon
SpaceX отправила Crew Dragon с экипажем к МКС
Певец Григорий Лепс
Лепс дал совет "бедствующим" артистам
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун
"Угрожающая" Крымскому мосту украинская ракета уничтожила сразу две цели
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
СМИ: Флойд и обвиняемый в убийстве экс-полицейский работали в одном клубе
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Трамп раскритиковал CNN из-за обвинений в адрес России
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
Минздрав одобрил первый в России препарат от коронавируса
Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен (справа) - члены экипажа корабля Crew Dragon прощаются с семьями перед тем, как отправиться на стартовую площадку для полета на МКС
Глава НАСА заявил, что вздохнул с облегчением после старта Crew Dragon
Пробирки в лаборатории
В "Векторе" разработали вакцину от коронавируса для закапывания в нос
Пуск ракеты Falcon 9 SpaceX
Первая ступень Falcon 9 приземлилась на платформе в Атлантическом океане
Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
В Нью-Йорке протестующие разбили автомобиль полиции
Американский космический корабль Crew Dragon, установленный на стартовой площадке Launch Complex 39A на острове Уилсон во Флориде
Запуск Crew Dragon могут снова перенести
Обследование у дерматолога
Главный онколог Минздрава объяснил, как вовремя распознать рак кожи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:04Бензин в Венесуэле, самый дешевый в мире, подорожает с первого июня
05:55В Южной Корее прокомментировали планы Трампа пригласить ее на саммит G7
05:53В Китае за сутки выявили пять новых случаев COVID-19
05:34Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе
05:34В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против протестующих
05:26Трамп считает, что нацгвардию в Миннеаполисе задействовали слишком поздно
05:23В Южной Корее за сутки выявили 27 случаев COVID-19
05:17В Руанде зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом
05:16В Миннеаполисе протестующие снова игнорируют комендантский час
05:15СМИ: в Филадельфии более 10 полицейских пострадали в ходе беспорядков
04:41В Нью-Йорке полиция вытеснила протестующих с автодороги
04:39Трамп анонсировал появление у США "величайшего оружия" в истории
04:23В Госдуме предложили включить в ОМС программу лечения от курения
04:21В Мексике за сутки умерли более 360 человек с COVID-19
04:19Эксперт объяснил важность анонимности при тестировании на COVID-19
03:48Депутат Рады заявила о необходимости вернуть Украине российский рынок
03:47Эксперт объяснил значение запуска Crew Dragon для России
03:45В Манхэттене протестующие на время перекрыли автомагистраль
03:36СМИ: в Нью-Йорке полиция приостанавливает одиночное патрулирование
03:26Юбилейный фестиваль "Черешневый лес" объявляет об открытии 31 мая
Лента новостейМолния