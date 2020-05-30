Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-30T23:46
https://ria.ru/20200530/1572233903.html
Глава НАСА заявил, что вздохнул с облегчением после старта Crew Dragon
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572096765_0:43:2252:1310_1036x0_80_0_0_165bb7638955f53a3b6b307a145091e5.jpg
РИА Новости

Глава НАСА заявил, что вздохнул с облегчением после старта Crew Dragon

23:46 30.05.2020
427
© РИА Новости / NASA / Перейти в фотобанкАстронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен (справа) - члены экипажа корабля Crew Dragon прощаются с семьями перед тем, как отправиться на стартовую площадку для полета на МКС
Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен (справа) - члены экипажа корабля Crew Dragon прощаются с семьями перед тем, как отправиться на стартовую площадку для полета на МКС
© РИА Новости / NASA
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что вздохнул с облегчением после старта космического корабля Crew Dragon к МКС.
Ракета Falcon 9 успешно доставила в субботу на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Бобом Бенкеном и Дагом Херли. На воскресенье запланирована стыковка корабля с Международной космической станцией.
Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен в космическом корабле Crew Dragon
Вчера, 23:33
"Роскосмос" поприветствовал запуск Crew Dragon
"Я вздохнул с облегчением, но праздновать не буду, пока Боб и Даг не вернутся домой в безопасности", - сказал Брайденстайн в ходе трансляции.
1150122
Обсудить 1
Джим БрайденстайнSpaceX Falcon 9Международная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСА
Рекомендуем
Запуск Falcon 9 с двумя астронавтами НАСА на борту корабля Crew Dragon
SpaceX отправила Crew Dragon с экипажем к МКС
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
Минздрав одобрил первый в России препарат от коронавируса
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Трамп раскритиковал CNN из-за обвинений в адрес России
Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен в космическом корабле Crew Dragon
Астронавты на борту Crew Dragon сняли скафандры
Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен в космическом корабле Crew Dragon
"Роскосмос" поприветствовал запуск Crew Dragon
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
СМИ: Флойд и обвиняемый в убийстве экс-полицейский работали в одном клубе
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
В Южной Корее прокомментировали планы Трампа пригласить ее на саммит G7
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин ответил на сообщения про отправленный ему "Доширак"
Медсестра в прививочном кабинете
В Роспотребнадзоре разъяснили принцип штрафов за отказ от вакцинации
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Семья Джорджа Флойда не удовлетворена результатами вскрытия
Президент США Дональд Трамп
Трамп поздравил Маска с успешным запуском Crew Dragon
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в концертном зале Крокус Сити Холл
Пригожин объяснил слова Валерии о "дебильной аудитории"
Медицинский работник в лифте в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
Пуск ракеты Falcon 9 SpaceX
Первая ступень Falcon 9 приземлилась на платформе в Атлантическом океане
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что отложит G7 до сентября и пригласит на него Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:55В Южной Корее прокомментировали планы Трампа пригласить ее на саммит G7
05:53В Китае за сутки выявили пять новых случаев COVID-19
05:34Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе
05:34В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против протестующих
05:26Трамп считает, что нацгвардию в Миннеаполисе задействовали слишком поздно
05:23В Южной Корее за сутки выявили 27 случаев COVID-19
05:17В Руанде зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом
05:16В Миннеаполисе протестующие снова игнорируют комендантский час
05:15СМИ: в Филадельфии более 10 полицейских пострадали в ходе беспорядков
04:41В Нью-Йорке полиция вытеснила протестующих с автодороги
04:39Трамп анонсировал появление у США "величайшего оружия" в истории
04:23В Госдуме предложили включить в ОМС программу лечения от курения
04:21В Мексике за сутки умерли более 360 человек с COVID-19
04:19Эксперт объяснил важность анонимности при тестировании на COVID-19
03:48Депутат Рады заявила о необходимости вернуть Украине российский рынок
03:47Эксперт объяснил значение запуска Crew Dragon для России
03:45В Манхэттене протестующие на время перекрыли автомагистраль
03:36СМИ: в Нью-Йорке полиция приостанавливает одиночное патрулирование
03:26Юбилейный фестиваль "Черешневый лес" объявляет об открытии 31 мая
03:23Доктор Мясников развеял миф о способе передачи коронавируса
Лента новостейМолния