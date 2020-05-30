Глава НАСА заявил, что вздохнул с облегчением после старта Crew Dragon

ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что вздохнул с облегчением после старта космического корабля Crew Dragon к МКС.
Ракета Falcon 9 успешно доставила в субботу на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Бобом Бенкеном и Дагом Херли. На воскресенье запланирована стыковка корабля с Международной космической станцией.
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"Я вздохнул с облегчением, но праздновать не буду, пока Боб и Даг не вернутся домой в безопасности", - сказал Брайденстайн в ходе трансляции.