В Нью-Йорке протестующие разбили автомобиль полиции

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая - РИА Новости. Участники протестов в Нью-Йорке, спровоцированных убийством афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, остановили в районе Гарлем полицейский фургон и разбили его окна, водитель покинул машину, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее в Гарлеме проходила акция у памятника пастору и политику Адаму Клейтону Пауэллу. На митинге звучали призывы от его организаторов избегать насилия.
Однако затем группа из нескольких сотен человек покинула площадку, где проходил митинг, и устроила шествие по проезжей части улиц города.
В какой-то момент во главе колонны оказался микроавтобус полиции с одним водителем. Толпа начала оскорблять водителя, бросать в машину бутылки. А затем и вовсе остановила фургон. Протестующие стали прыгать на машине, разбили окна. Водитель был вынужден покинуть автомобиль.
Однако затем к месту, где остановился фургон, прибыли другие полицейские и окружили машину.
Полиция достала дубинки.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Флойд умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
Бывший офицер полиции Дерек Чавен, проходящий по делу Флойда, находится под стражей, ему предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.