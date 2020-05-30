"Роскосмос" поприветствовал запуск Crew Dragon

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon открывает новый этап в мировой космической программе, заявил исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос", Герой России Сергей Крикалев.
Обращение исполнительного директора по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева по случаю успешного пуска ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon и экипажем на его борту pic.twitter.com/Jd5I728Pza— РОСКОСМОС (@roscosmos) May 30, 2020
"Мне хотелось бы поприветствовать наших американских коллег. Начался очередной цикл испытаний пилотируемого корабля, такой корабль уже летал в беспилотном варианте, но сейчас важный и ответственный вариант, когда люди полетели на новом корабле, и это открывает новый этап в пилотируемой программе - мировой космической программе, программе МКС, куда полетел этот корабль, потому что у нас появляются новые возможности, новые резервы", - сказал Крикалев, видео с его словами размещено в Twitter Роскосмоса.
"Я уверен, что успех этой миссии даст нам дополнительные возможности, которые пойдут на пользу всей международной программе", - добавил он.
27 мая, 08:39Crew Dragon. Главная надежда NASA