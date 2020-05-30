"Роскосмос" поприветствовал запуск Crew Dragon

Обращение исполнительного директора по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева по случаю успешного пуска ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon и экипажем на его борту pic.twitter.com/Jd5I728Pza

"Я уверен, что успех этой миссии даст нам дополнительные возможности, которые пойдут на пользу всей международной программе", - добавил он.