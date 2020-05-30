МВБ США назвало нападения на полицейских терроризмом

"Есть угрозы нападений на полицейские отделения или федеральные здания. Это насилие мы не потерпим. Мы намерены обеспечить, чтобы это не увенчалось успехом нигде. Когда кто-то делает своей целью полицейского офицера или полицейское отделение с целью причинить вред или запугать, - это акт внутреннего терроризма", - сказал на пресс-конференции и.о. первого замминистра внутренней безопасности Кен Куччинелли.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Флойд умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них, Дерека Чавена, обвинили в убийстве по неосторожности.