МВБ США назвало нападения на полицейских терроризмом

ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США назвало нападения на правоохранительные органы терроризмом.
"Есть угрозы нападений на полицейские отделения или федеральные здания. Это насилие мы не потерпим. Мы намерены обеспечить, чтобы это не увенчалось успехом нигде. Когда кто-то делает своей целью полицейского офицера или полицейское отделение с целью причинить вред или запугать, - это акт внутреннего терроризма", - сказал на пресс-конференции и.о. первого замминистра внутренней безопасности Кен Куччинелли.
Пресс-конференция была посвящена стрельбе в Окленде, штат Калифорния. Неизвестный обстрелял двух контрактных сотрудников Федеральной службы охраны, которые охраняли протест. Один офицер был убит, другой находится в крайне тяжелом состоянии.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Флойд умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них, Дерека Чавена, обвинили в убийстве по неосторожности.