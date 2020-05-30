Число случаев коронавируса в мире превысило 5,8 миллиона

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 5,8 миллиона, более 362 тысяч человек скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, общее число заражений коронавирусом во всем мире составляет 5 817 385, скончались 362 705 пациентов с COVID-19.
По информации ВОЗ, за последние сутки во всем мире зафиксировали 116 048 случаев заражения и 5 017 смертельных исходов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.