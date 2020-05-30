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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T23:26
https://ria.ru/20200530/1572233608.html
Число случаев коронавируса в мире превысило 5,8 миллиона
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572071711_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_2217a19a0065884bb932892aaaec41c9.jpg
РИА Новости

Число случаев коронавируса в мире превысило 5,8 миллиона

23:26 30.05.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с рацией в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
Медицинский работник с рацией в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 5,8 миллиона, более 362 тысяч человек скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, общее число заражений коронавирусом во всем мире составляет 5 817 385, скончались 362 705 пациентов с COVID-19.
По информации ВОЗ, за последние сутки во всем мире зафиксировали 116 048 случаев заражения и 5 017 смертельных исходов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
100002
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
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