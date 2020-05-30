СМИ: Флойд и обвиняемый в убийстве экс-полицейский работали в одном клубе

По ее информации, 46-летний Флойд и 44-летний Чавен работали в одном латинском ночном клубе в Миннеаполисе и оба отвечали за соблюдение порядка. Сообщается, что бывший полицейский подрабатывал там охранником, а погибший Флойд работал вышибалой.

Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. На другом видео можно видеть, что на арестованного навалились еще двое полицейских. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.