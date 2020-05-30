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2020-05-30T23:24
https://ria.ru/20200530/1572233539.html
СМИ: Флойд и обвиняемый в убийстве экс-полицейский работали в одном клубе
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РИА Новости

СМИ: Флойд и обвиняемый в убийстве экс-полицейский работали в одном клубе

23:24 30.05.2020
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© Страница Darnella Frazier на FacebookКадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
© Страница Darnella Frazier на Facebook
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Погибший в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд и обвиняемый по его делу бывший полицейский Дерек Чавен за год до инцидента работали в одном ночном клубе, пишет газета New York Times.
По ее информации, 46-летний Флойд и 44-летний Чавен работали в одном латинском ночном клубе в Миннеаполисе и оба отвечали за соблюдение порядка. Сообщается, что бывший полицейский подрабатывал там охранником, а погибший Флойд работал вышибалой.
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Бывший офицер полиции Дерек Чавен, проходящий по делу Флойда, находится под стражей, ему предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.
Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. На другом видео можно видеть, что на арестованного навалились еще двое полицейских. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.
Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. Впоследствии один из них был обвинен в убийстве по неосторожности и непредумышленном убийстве. В городе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаФБРСШАВ мире
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