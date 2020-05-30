Ночь в Миннеаполисе: протесты, грабежи, селфи и просто наблюдение

МИННЕАПОЛИС, 30 мая - РИА Новости, Михаил Тургиев. Действие начинает разворачиваться неожиданно. Только что все полчаса ходьбы по Действие начинает разворачиваться неожиданно. Только что все полчаса ходьбы по Миннеаполису город был совершенно пуст, как вдруг навстречу попадается темнокожая женщина, которая с видимым трудом тащит коробку с телевизором.

Кто на протест, кто с протеста

Через некоторое время людей становится больше. Некоторые что-то несут и направляются в сторону, противоположную той, где в ночь на субботу собираются протестующие.

Люди вышли на улицы, несмотря на введенный в городе комендантский час.

Скоро становится понятно, что происходит. Люди с вещами спешно покидают открытую дверь под вывеской известного магазина недорогих товаров. Это задний ход. Металлическую дверь вскрыли изнутри. Как станет ясно позднее, с противоположной стороны стеклянные двери разбиты.

Еще через несколько десятков метров виден огонь - тут подожгли мусорные баки. Рядом - заправочная станция. Стекла и двери магазина при ней закрыты листами OSB (древесные плиты из щепок), но в нижней части двери в них пробито отверстие. В него, сгибаясь залезают один за другим люди. Обратно выкарабкиваются с пивом, чипсами, газировкой, сигаретами. Молодой человек грузит одну за другой упаковки пива на тележку, чтобы потом отвезти к машине. Многие пьют спиртное тут же.

Другие на вид школьники в масках с баллончиками в руках быстро расписывают все вокруг надписями: "Улицы наши", "Это война", "К черту свиней", "Коп-убийца".

Пара в возрасте, нагрузив полное офисное кресло какой-то утварью для дома, катит его через дорогу.

Чем дальше, тем больше зарастает пространство перед дверью разбросанными разорванными коробками, упаковками от еды, рассыпанными сигаретами, банками и бутылками.

Участок

За углом оказывается участок полиции. Это участок номер пять. Накануне толпа сожгла третий участок. В нем работали полицейские, чей поступок положил начало всему этому. Высокие, в два этажа, стекла участка зашторены изнутри. Снаружи на почтительном расстоянии выставлен сетчатый забор выше человеческого роста. На крыше в темноте проглядываются силуэты нескольких вооруженных правоохранителей в полной выкладке.

"К черту полицию!" - выкрикивает в мегафон полный темнокожий человек, явно авторитетный в этой среде. Вокруг него собралась толпа с картонками и небольшими табличками с лозунгами примерно того же содержания. Люди подхватывают короткие фразы и скандируют их вместе.

"Кому маски? Кому маски? Есть маски!" - осторожно пробирается сквозь разреженную толпу молодой человек на велосипеде.

Вынесенную из магазина воду тут же раздают участникам акции.

От магазина с заправки стремительно уезжает прочь белый кроссовер, на раме заднего окна, высунувшись наружу, сидит раздетый до пояса афроамериканец и пьёт пиво, показывая пальцами другой руки знак "Виктори".

Следом вылетает большой джип "Крайслер". За рулём крупный черный мужчина в бейсболке с не оторванной биркой.

Это наше общество

Улицу начинает застилать густой дым. Это опять же водой из магазина группа людей тушит огонь в мусорном баке.

"Почему мы сделали это? Да потому что мы тут живем, полиция ни черта не делает. Ну их всех к черту. Поэтому это и делаем мы!" - выразительно жестикулируя, несколько агрессивно объясняет молодой белый парень в обвисших штанах, мешковатой куртке и со стянутыми в коротких хвостик на макушке волосами.

Люди продолжают прибывать. Очередная партия из трёх машин, все без номеров, подъезжает к магазину, распугивая сигналом зазевавшихся у въезда на заправку людей. Женщины визжат.

Вдруг раздается громкий хлопок. Люди пригибаются и бросаются в стороны. Но через секунду осознают, что кто-то просто взорвал большую петарду.

"Кучка идиотов", - произносит кому-то в телефон пожилой белый мужчина в очках в кепке с надписью "ВВС США. Ветеран Вьетнама". Он и многие другие просто наблюдают за происходящем с другой стороны улицы.

"Мне 50 лет, но я подобного никогда не видел. То, что они делают с магазинами, это ужасно", - говорит полноватый мужчина по имени Крис, стоящий там же в группе байкеров.

"Я нажал выключатель подачи топлива на заправке", - сообщает он. И добавляет: "Если рванет, многие пострадают".

Осуждая вандалов, он вместе с тем считает, что и власти не сделали того, что должны были. Предъявленное одному полицейскому обвинение в непредумышленном убийстве он считает мерой, которая потом позволит тому заключить сделку со следствием по менее тяжелой статье и избежать пожизненного заключения.

"Потом его посадят года на три - и все", - убежден Крис. Сам он в активном протесте ну участвует.

"Я тут наблюдаю за тем, как творится история", - говорит он.

С мнением о несправедливости обвинения здесь согласны многие. И многие говорят, что ситуации, подобные истории с Джорджем Флойдом, тут происходят регулярно. И все сходятся во мнении, что нынешний всплеск назревал долго и власти об этом знали.

Мы это не делаем

В этот момент с одной из улиц вдруг прибывает многочисленная колонна протестующих: пешеходы и машины. Они сворачивают к участку. Машины забиты: не некоторых люди едут даже на крыше. В основном молодежь. Слышится рэп. Моментально становится теснее.

Чуть поодаль, где посвободнее, стоит подержанный минивэн.

"У меня хлеб, вода, снеки. Что кому надо?" - громко возвещает его владелец - белый мужчина средних лет в бандане. Люди подходят, и он раздает кому что надо.

Раздается громкий звук разбитого стекла. Один раз, другой, третий. Это молодые люди крошат витрину абсолютно пустого павильона в том же торговом ряду, что и разграбленные ранее магазины.

Белый парень бросает кусок расколотой тумбы в стекло.

"Эй, чувак, ты что? Мы это не делаем!" - бросаются к нему пара крепких молодых афроамериканцев. Завязывается перепалка.

"Белые только дрянь всякую творят", - громко и нарочито кричит темнокожий.

"Да черные тоже дрянь творят", - раздается негромкий голос рядом. Он принадлежит взрослому афроамериканцу, который снимает перепалку на телефон. Через пару минут, накричавшись, спорщики расходятся.

Полиции или нацгвардии по-прежнему не видно. Только одинокий вертолет постоянно кружит над этим местом.

Это принадлежит черным

"Откройте эту хрень! Откройте эту хрень!" - громко призывает полная молодая афроамериканка своих спутников, указывая на еще одну закрытую щитом дверь. На нем черным маркером написано: "Пусто, тут ничего нет".

Раздаются уверенные удары молотком по щиту. Оказывается, зря. Дверь уже вскрыта. За ней, действительно, ничего нет.

Три человека начинают выламывать дверь по соседству. К ним кидается недавний темнокожий спорщик: "Вы что, не видите, что тут написано?!" На несколько метров на щитах выведено "Это принадлежит черным".

"Не трогайте это!" - кричит молодой человек. Люди повинуются.

Во всем здании срабатывает пожарная сигнализация, и все помещения заволакивает белым порошковым дымом. Сквозь него через пробоины в дверях видно, что соседним салону связи и салону красоты повезло меньше: там все разграблено подчистую. В последний проникает белый юноша. Обойдя все и не обнаружив ничего примечательного, он снимает с полки две больших статуэтки в китайском стиле и выходит с ними.

Не люблю Wells Fargo

Со стороны полицейского участка раздаются торжествующие крики. Рядом начинают подниматься языки пламени. Это подожгли щиты на отделении крупного банка Wells Fargo. Огонь забирается вверх под одобрение толпы.

На его фоне по очереди встают желающие сделать селфи: группой или поодиночке. Некоторые поднимают вверх руки в победном жесте.

С другой стороны здания пылает автомобиль, стоящий у банкомата. Из разбитого окна тоже начинает валить дым.

На пятачок перед банком с характерным жужжанием загуливает пара спортивных мотоциклов. Впереди и по бокам наклеены бумажки с красными крестами.

"Мы медики. Ну то есть мы не настоящие медики, но поможем при необходимости. Мы предлагаем воду и снеки, все такое. Но сами мы ничего не разрушаем и не поджигаем", - уверяет белый мужчина в полной спортивной мотоциклетной экипировке.

Протест он поддерживает, но поджоги не одобряет.

"Я лично не очень люблю Wells Fargo, но горящая машина у банкомата…" - многозначительно говорит он.

Люди и машины с самодельными красными крестами снуют повсюду. Это волонтеры. Они самоорганизовались на случай, если, как накануне, полиция применит резиновые пули и будут пострадавшие.

Чуть поодаль огонь охватывает здание поменьше. Дым все больше застилает пространство. Люди бродят туда-сюда. Никто уже не выступает перед ними, лозунги никто не поднимает.

Если бы не возня у дверей магазинов и пожары, то можно было бы сказать, что толпа ведет себя тихо.

Меня три раза подстрелили

Вдруг волна протестующих откатывается дальше от полицейского участка и рассредотачивается подальше от него на паре парковочных пространств.

Вдалеке, там, откуда они прибежали, сквозь дым прорисовываются силуэты вооруженных бойцов Национальной гвардии.

"Уходите оттуда! Эй, уйдите оттуда!" - кричит мне пара ребят, прячущихся за сложенными рядом бетонными трубами. Я стою между ними и нацгвардией. Как только отхожу, на это место летят коктейли Молотова. Они разбиваются об асфальт, не долетев метров 50 до цели.

Забор, окружающий ремонт участка дороги, тут же идет на возведения подобия баррикад. В сторону нацгвардии начинают лететь петарды. Рядом загорается экскаватор. Небольшое строение слева уже полностью охвачено огнем. Поодаль виден густой дым третьего пожара. Там горит отделение почты.

"Бежим! Бежим! Бежим!" - раздается крик. Люди снова срываются. Причина непонятна.

"А, это выстрелил кто-то. Вон в ту лампу", - говорит белый мужчина в каске. "Меня вчера один раз тоже подстрелили", - добавляет он.

"А в меня три раза попали, когда мы были у участка. Давайте покажу", - говорит он и задирает толстовку. На коже круглые следы от попаданий резиновых пуль.

"Вот почему я сегодня в очках", - показывает он на строительные очки на лбу.

На вопрос о том, одобряет ли он поджоги как метод достижения цели, отвечает двояко: "Горящие здания это, конечно, безумие. Им надо полицейские участки жечь".

Другой молодой темнокожий парень в маске и капюшоне, снимающий огонь на телефон, предлагает более философский подход. "Это нехорошо, но что-то должно быть разрушено, чтобы чего-то добиться", - с улыбкой говорит он.

Они не смогут это остановить

Нацгвардия продолжает теснить людей прочь от участка и пожаров. Слезоточивым газом освобождают одну из улиц для проезда пожарных. Пространство постепенно отвоевывают "Хаммеры" и гвардейцы, вооруженные винтовками М-16, но без обойм в них.

Постепенно все затихает.

"Они там задержали кучу народа. Не знаю, сколько, но я видел там скрученных людей", - говорит водитель одной из машин с красными крестами, показывая рукой в сторону уже двойного кордона гвардейцев и полиции.

Две девушки и молодой человек в шлемах и тоже красными крестами пытаются пройти сквозь оцепление, чтобы, как они говорят, помочь окруженным правоохранителям людям. Они идут с поднятыми руками. В какой-то момент навстречу им выдвигается "Хаммер", несколько гвардейцев и полицейских. Последние направляют на девушек ружья с резиновыми пулями.

"Стреляй! Стреляй! Стреляй!" - начинают скандировать зеваки, снимающие это на мобильные.

Девушки пасуют и уходят искать обходные пути.

"Они не смогут это остановить! Не смогут", - говорит темнокожая девушка, стоящая рядом с подругами.

Она моргает длинными накладными ресницами и отхлебывает пиво из банки.

Как бы в подтверждение ее слов пожары продолжают возникать в районе Лэйк-стрит, где днем ранее было сожжено больше всего построек.

Чем ближе к утру, тем меньше там людей. Оставшиеся зачастую пьяны и лениво крушат все подряд.