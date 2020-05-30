Корабль Crew Dragon вышел орбиту и начал самостоятельный полет к МКС

ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дагом Херли и Бобом Бенкеном вышел на орбиту и начал самостоятельное путешествие на Международную космическую станцию, сообщили в SpaceX.
"Мы подтверждаем номинальную траекторию полета", - сообщил руководитель полета SpaceX.
Компания поблагодарила экипаж словами: "Надеемся, вам нравится". После выхода на орбиту астронавты открыли забрала шлемов. Для Херли, который выступает командиром Crew Dragon, и Бенкена это третий космический полет в карьере.
"Это было потрясающе, спасибо за ваши усилия и потрясающий полет в космос!" - сказал после выхода на орбиту Херли.
Как сообщили ведущие трансляции, в скором времени Херли и Бенкен смогут отдохнуть. Их путь на МКС займет 19 часов, восемь их которых отведены на сон. Стыковка корабля с МКС намечена на 17.29 мск в воскресенье.
27 мая, 08:39Crew Dragon. Главная надежда NASA