Корабль Crew Dragon вышел орбиту и начал самостоятельный полет к МКС

"Мы подтверждаем номинальную траекторию полета", - сообщил руководитель полета SpaceX.

Компания поблагодарила экипаж словами: "Надеемся, вам нравится". После выхода на орбиту астронавты открыли забрала шлемов. Для Херли, который выступает командиром Crew Dragon, и Бенкена это третий космический полет в карьере.

"Это было потрясающе, спасибо за ваши усилия и потрясающий полет в космос!" - сказал после выхода на орбиту Херли.