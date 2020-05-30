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2020-05-30T23:12
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Корабль Crew Dragon вышел орбиту и начал самостоятельный полет к МКС
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РИА Новости

Корабль Crew Dragon вышел орбиту и начал самостоятельный полет к МКС

23:12 30.05.2020
1319
© Фото : Twitter/Elon MuskАстронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен в космическом корабле Crew Dragon
Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен в космическом корабле Crew Dragon
© Фото : Twitter/Elon Musk
Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен в космическом корабле Crew Dragon
ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дагом Херли и Бобом Бенкеном вышел на орбиту и начал самостоятельное путешествие на Международную космическую станцию, сообщили в SpaceX.
"Мы подтверждаем номинальную траекторию полета", - сообщил руководитель полета SpaceX.
Компания поблагодарила экипаж словами: "Надеемся, вам нравится". После выхода на орбиту астронавты открыли забрала шлемов. Для Херли, который выступает командиром Crew Dragon, и Бенкена это третий космический полет в карьере.
"Это было потрясающе, спасибо за ваши усилия и потрясающий полет в космос!" - сказал после выхода на орбиту Херли.
Как сообщили ведущие трансляции, в скором времени Херли и Бенкен смогут отдохнуть. Их путь на МКС займет 19 часов, восемь их которых отведены на сон. Стыковка корабля с МКС намечена на 17.29 мск в воскресенье.
Ракета-носитель с аппаратом Crew Dragon
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5284205
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Crew DragonМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаSpaceXВ мире
Популярные комментарии
Теперь Рогозину ну совсем козырять нечем, кроме как грандиозными планами по "освоению Луны после 2030".
30 мая, 23:17
Павел Зверев
6002010
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