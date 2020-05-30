"У нас есть биты": индейцы обороняют свой район в Миннеаполисе

МИННЕАПОЛИС, 30 мая - РИА Новости, Михаил Тургиев. Ночные погромы в Ночные погромы в Миннеаполисе оставляют пепелище от десятков зданий, толпа грабит магазины и любые заведения. Люди стараются защитить свой бизнес по-разному. Кто-то просто закрывает все окна и двери панелями, кто-то расклеивает листки с надписью "Черные жизни имеют значение", кто-то взывает к совести словами "На втором этаже спят дети". Однако индейская община города не верит в действенность подобных методов. Они рассказали корреспонденту РИА Новости, что решили встать на защиту своей собственности сами.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции во время задержания. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили убийстве по неосторожности.

Индейский район в Миннеаполисе Индейский район в Миннеаполисе

Индейский район

Пятый час утра. В нескольких районах Миннеаполиса к этому времени уже отполыхали или продолжаются пожары. Беспорядки пошли на спад - протестующие тоже устают. Предутренняя прохлада неприятна и достаточно ощутима - кончики пальцев коченеют.

Ближе к деловому центру города, вдали от пожаров, на одной из крупных улиц у невысокого здания дежурят около 10 человек. В основном мужчины. Они сидят на раскладных стульях, кое-кто кутается в одеяло. Это индейцы.

"Это Центр американских индейцев. Движение американских индейцев начиналось здесь, и они заложили это здание тут. Оно много значит для всей общины", - объясняет молодой индеец Джерри.

У него на коленях устроилась, обняв его за шею, жена, на плечах у нее плед.

По его словам, это вторая ночь, которую они проводят на этом месте и оберегают его от посягательств вандалов, добирающихся и сюда.

"Даже само наше присутствие уже дает ощутить разницу. Нам даже не надо никому угрожать. Мы просто сидим тут, и грабители видят и проходят мимо", - говорит Джерри.

Он достает из-под кресла увесистый мощный фонарь. "Когда вижу таких, мигаю им этим, и они исчезают", - поясняет молодой человек.

Полиция, которая стала главным объектом гнева протестующих, последние дни старается не появляться на улицах. В основном на передовую выходят подразделения Национальной гвардии. Однако они присутствуют только в местах крупных беспорядков, а этот район можно считать тихим, и помощи, если что, ждать будет неоткуда.

На вопрос о том, есть ли у них оружие, если вдруг ситуация приобретет опасный оборот, Джерри отвечает уклончиво. "У нас есть рации. Мы сделаем то, что должны", - говорит он.

"У нас есть биты", - добавляет его супруга.

Старейшина

Выше по улице на площадке перед одноэтажным зданием выставлен большой синий баннер "Земля коренных народов". Тут тоже сидят люди индейской внешности. Рядом с некоторыми - биты. Чуть в глубине - пара столов с едой: все для приготовления простых гамбургеров и хотдогов. Рядом со столами - ящики, где в куче льда лежат бутылки с водой. Завершает композицию газовый гриль.

Заведует всем этим высокий мужчина. Его зовут Майкл Гоузи. Он местный старейшина и авторитет. Почему - становится ясно из его рассказа.

"Я возглавляю Корпорацию развития американских индейцев", - начинает Гоузи, после чего следует длинный список жилых и нежилых зданий, помещений и организаций, которыми владеют он и его корпорация.

Этот район, говорит он, исторически был индейским. Таким он стал после того, как племена принудительно переселили сюда в 1950-60-е годы. "Это наш район. И кто все это будет защищать, если не мы? Вы видите, что они творят там, где защищают другие. Есть огромная разница между Лейк-стрит и Франклин-авеню", - говорит мужчина.

Мы с ним находимся на последней. Лейк-стрит в эти дни обрела печальную известность в связи с тем, что именно там было сожжено больше всего зданий.

"Прошлой ночью мы лишились одного места, потому что оно было на Лейк-стрит. Это здание организации. Там была программа для юношей. Она существовала 40 лет, и они все сожгли", - говорит Гоузи.

Позже индейская девушка по имени Джей, помогавшая охранять один из магазинов, рассказала, что более 100 тысяч долларов на восстановление этого здания уже собрали. Сделано это было всего за 12 часов.

Помощь из других штатов

Охрану Гоузи организовал просто: призвал всех через Facebook.

"Вчера у нас было больше ста человек. Сегодня еще больше. На всю ночь. В разных местах", - рассказывает старейшина.

На помощь приехали даже люди из других штатов. О наличии оружия Гоузи говорит прямо: "Да. У некоторых из нас есть разрешение на скрытое ношение оружия. Нельзя идти на пистолет с ножом".

Несмотря на то, что основные беспорядки далеко, в этом месте тоже неспокойно. Ищущих приключений индейцы отгоняют всю ночь, говорит Гоузи.

Он и община обеспечивают дежурных питанием. В галерее за его спиной - небольшое кафе, где готовят кофе, на столах на улице - гамбургеры и хот-доги. Все это развозят по постам на автомобилях в течение ночи.

"Но мы кормили и протестующих", - добавляет мужчина.