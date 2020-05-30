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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T23:27
https://ria.ru/20200530/1572233101.html
В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823183_0:336:3044:2048_1036x0_80_0_0_0d32633caa03c5ef1142bd02cd2f7ce1.jpg
РИА Новости

В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом

22:55 30.05.2020 (обновлено: 23:27 30.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в лифте в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинский работник в лифте в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в лифте в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Москве за сутки умерли 69 пациентов с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
Накануне в столице от COVID-19 скончались еще 78 пациентов. Таким образом, количество жертв коронавируса в городе достигло 2477.
В России за время пандемии зарегистрировали почти 400 тысяч случаев заражения коронавирусом, порядка 4500 пациентов скончались, около 170 тысяч излечились.
В Москве выявили более 178 тысяч инфицированных, при этом свыше 78 тысяч пациентов уже излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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