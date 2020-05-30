В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом

Медицинский работник в лифте в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России. Архивное фото

Медицинский работник в лифте в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Москве за сутки умерли 69 пациентов с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.

Накануне в столице от COVID-19 скончались еще 78 пациентов. Таким образом, количество жертв коронавируса в городе достигло 2477.

В России за время пандемии зарегистрировали почти 400 тысяч случаев заражения коронавирусом, порядка 4500 пациентов скончались, около 170 тысяч излечились.

В Москве выявили более 178 тысяч инфицированных, при этом свыше 78 тысяч пациентов уже излечились.