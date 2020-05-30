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2020-05-30T22:57
https://ria.ru/20200530/1572232907.html
Первая ступень Falcon 9 приземлилась на платформе в Атлантическом океане
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568795245_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_037cb05edacf3dd9addfdd7db1271df5.jpg
РИА Новости

Первая ступень Falcon 9 приземлилась на платформе в Атлантическом океане

22:40 30.05.2020 (обновлено: 22:57 30.05.2020)
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© AP Photo / John RaouxПуск ракеты Falcon 9 SpaceX
Пуск ракеты Falcon 9 SpaceX
© AP Photo / John Raoux
Пуск ракеты Falcon 9 SpaceX. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Первая ступень ракеты Falcon 9, стартовавшей с кораблем Crew Dragon в среду с мыса Канаверал к Международной космической станции с двумя астронавтами на борту, успешно приземлилась на плавучей платформе в Атлантическом океане, трансляция идет на сайте SpaceX.
Платформа находится примерно в 400 километрах от побережья США, она называется "Разумеется, я по-прежнему люблю тебя". Успешное приземление первой ступени позволит использовать ее повторно.
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НАСА сотрудничает в пилотируемых полетах с компаниями SpaceX и Boeing, каждая из которых создала и протестировала в беспилотном режиме собственный космический корабль. Успешная пилотируемая миссия SpaceX позволит ей вырваться далеко вперед в гонке против Boeing.
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SpaceX Falcon 9Космос - РИА НаукаНАСАСША
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