Первая ступень Falcon 9 приземлилась на платформе в Атлантическом океане

ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Первая ступень ракеты Falcon 9, стартовавшей с кораблем Crew Dragon в среду с мыса Канаверал к Международной космической станции с двумя астронавтами на борту, успешно приземлилась на плавучей платформе в Атлантическом океане, трансляция идет на сайте SpaceX.
Платформа находится примерно в 400 километрах от побережья США, она называется "Разумеется, я по-прежнему люблю тебя". Успешное приземление первой ступени позволит использовать ее повторно.
На борту Crew Dragon стартовали астронавты НАСА Боб Бенкен и Даг Херли. Корабль должен пристыковаться к МКС в воскресенье. Дата возвращения астронавтов на Землю пока не определена.
НАСА сотрудничает в пилотируемых полетах с компаниями SpaceX и Boeing, каждая из которых создала и протестировала в беспилотном режиме собственный космический корабль. Успешная пилотируемая миссия SpaceX позволит ей вырваться далеко вперед в гонке против Boeing.
27 мая, 08:39Crew Dragon. Главная надежда NASA