Вторая ступень ракеты Falcon 9 успешно отделилась от корабля Crew Dragon

ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Вторая ступень ракеты Falcon 9 успешно отделилась от космического корабля Crew Dragon, стартовавшего с мыса Канаверал к МКС с двумя астронавтами на борту, трансляция ведется на сайте SpaceX.
Это первый испытательный пилотируемый запуск корабля Crew Dragon и первая отправка астронавтов с американской территории с 2011 года, когда была прекращена программа запуска космических шаттлов. На его борту на МКС отправились астронавты НАСА Даг Херли и Боб Бенкен.
Как ожидается, Crew Dragon пристыкуется к МКС в воскресенье. Дата возвращения корабля на Землю пока не определена, это решение будет принято позже.
27 мая, 08:39Crew Dragon. Главная надежда NASA