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Вторая ступень ракеты Falcon 9 успешно отделилась от корабля Crew Dragon
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РИА Новости

Вторая ступень ракеты Falcon 9 успешно отделилась от корабля Crew Dragon

22:39 30.05.2020 (обновлено: 23:13 30.05.2020)
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© Фото : Twitter/Elon MuskАстронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен в космическом корабле Crew Dragon
Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен в космическом корабле Crew Dragon
© Фото : Twitter/Elon Musk
Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен в космическом корабле Crew Dragon
ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Вторая ступень ракеты Falcon 9 успешно отделилась от космического корабля Crew Dragon, стартовавшего с мыса Канаверал к МКС с двумя астронавтами на борту, трансляция ведется на сайте SpaceX.
Это первый испытательный пилотируемый запуск корабля Crew Dragon и первая отправка астронавтов с американской территории с 2011 года, когда была прекращена программа запуска космических шаттлов. На его борту на МКС отправились астронавты НАСА Даг Херли и Боб Бенкен.
Как ожидается, Crew Dragon пристыкуется к МКС в воскресенье. Дата возвращения корабля на Землю пока не определена, это решение будет принято позже.
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