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2020-05-30T23:45
https://ria.ru/20200530/1572232579.html
SpaceX отправила Crew Dragon с экипажем к МКС
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РИА Новости

SpaceX отправила Crew Dragon с экипажем к МКС

22:25 30.05.2020 (обновлено: 23:45 30.05.2020)
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© AFP 2020 / Saul MARTINEZЗапуск Falcon 9 с двумя астронавтами НАСА на борту корабля Crew Dragon
Запуск Falcon 9 с двумя астронавтами НАСА на борту корабля Crew Dragon
© AFP 2020 / Saul MARTINEZ
ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. Falcon 9 с двумя астронавтами НАСА на борту корабля Crew Dragon стартовала к Международной космической станции.
На борту находятся Боб Бенкен и Даг Херли. Планируется, что корабль пристыкуется к МКС в воскресенье. Дату возвращения астронавтов еще не выбрали.
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На данный момент первая и вторая ступени успешно отделились от ракеты. При этом первая уже приземлилась на плавучей платформе в Атлантическом океане. Корабль вышел на орбиту и продолжил самостоятельный полет к станции.
Изначально старт планировали 27 июня, однако погодные условия помешали запуску.
Это первый американский пилотируемый полет с 2011 года и первый космический полет частной компании с людьми на борту.
В пилотируемых полетах Национальное управление взаимодействует со SpaceX и Boeing. Ранее эти компании создали и испытали в беспилотном режиме космические корабли.
Успешная миссия Crew Dragon не только позволит обогнать Boeing в этой гонке, но и определит дальнейшее стратегию НАСА по сотрудничеству с частными компаниями.
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