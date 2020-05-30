SpaceX отправила Crew Dragon с экипажем к МКС

На борту находятся Боб Бенкен и Даг Херли. Планируется, что корабль пристыкуется к МКС в воскресенье. Дату возвращения астронавтов еще не выбрали.

На данный момент первая и вторая ступени успешно отделились от ракеты. При этом первая уже приземлилась на плавучей платформе в Атлантическом океане. Корабль вышел на орбиту и продолжил самостоятельный полет к станции.

Изначально старт планировали 27 июня, однако погодные условия помешали запуску.

Это первый американский пилотируемый полет с 2011 года и первый космический полет частной компании с людьми на борту.

В пилотируемых полетах Национальное управление взаимодействует со SpaceX и Boeing. Ранее эти компании создали и испытали в беспилотном режиме космические корабли.