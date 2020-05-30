SpaceX отправила Crew Dragon с экипажем к МКС

ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. Falcon 9 с двумя астронавтами НАСА на борту корабля Crew Dragon стартовала к Международной космической станции.
На борту находятся Боб Бенкен и Даг Херли. Планируется, что корабль пристыкуется к МКС в воскресенье. Дату возвращения астронавтов еще не выбрали.
На данный момент первая и вторая ступени успешно отделились от ракеты. При этом первая уже приземлилась на плавучей платформе в Атлантическом океане. Корабль вышел на орбиту и продолжил самостоятельный полет к станции.
Изначально старт планировали 27 июня, однако погодные условия помешали запуску.
Это первый американский пилотируемый полет с 2011 года и первый космический полет частной компании с людьми на борту.
В пилотируемых полетах Национальное управление взаимодействует со SpaceX и Boeing. Ранее эти компании создали и испытали в беспилотном режиме космические корабли.
Успешная миссия Crew Dragon не только позволит обогнать Boeing в этой гонке, но и определит дальнейшее стратегию НАСА по сотрудничеству с частными компаниями.
27 мая, 08:39Crew Dragon. Главная надежда NASA