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2020-05-30T22:16
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Ракету Falcon 9 заправляют топливом перед пилотируемым стартом
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РИА Новости

Ракету Falcon 9 заправляют топливом перед пилотируемым стартом

22:16 30.05.2020
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© РИА Новости / NASA / Перейти в фотобанкАмериканский космический корабль Crew Dragon, установленный на стартовой площадке Launch Complex 39A на острове Уилсон во Флориде
Американский космический корабль Crew Dragon, установленный на стартовой площадке Launch Complex 39A на острове Уилсон во Флориде
© РИА Новости / NASA
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Американский космический корабль Crew Dragon, установленный на стартовой площадке Launch Complex 39A на острове Уилсон во Флориде
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Компания SpaceX осуществляет заправку ракеты-носителя Falcon 9 перед испытательным пилотируемым полетом корабля Crew Dragon, НАСА ведет прямую трансляцию.
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon с космодрома на мысе Канаверал запланирован на 22:22 мск в субботу. На борту корабля на МКС отправятся астронавты Даг Херли и Боб Бенкен.
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После команды о начале заправки ракеты-носителя топливом была активирована система эвакуации экипажа в случае аварийного старта. К настоящему моменту завершена заправка первой ступени.
Для обеспечения тяги Falcon 9 используется керосин RP-1 и жидкий кислород. Технология SpaceX предполагает использование охлажденного топлива для получения большей тяги при старте, поэтому заправка ракеты должна происходить не позднее чем за 35 минут до старта. В 2016 году Falcon 9 взорвалась во время заправки при подготовке к запуску израильского коммуникационного спутника. После аварии сообщалось, что за несколько месяцев до взрыва экспертная комиссия НАСА выражала озабоченность заправкой ракеты топливом после того, как экипаж займет свои места, но SpaceX удалось настоять на том, что это безопасно.
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27 мая, 08:39
Crew Dragon. Главная надежда NASA
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Crew DragonSpaceX Falcon 9Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАSpaceXВ мире
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