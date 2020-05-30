Ракету Falcon 9 заправляют топливом перед пилотируемым стартом

Для обеспечения тяги Falcon 9 используется керосин RP-1 и жидкий кислород. Технология SpaceX предполагает использование охлажденного топлива для получения большей тяги при старте, поэтому заправка ракеты должна происходить не позднее чем за 35 минут до старта. В 2016 году Falcon 9 взорвалась во время заправки при подготовке к запуску израильского коммуникационного спутника. После аварии сообщалось, что за несколько месяцев до взрыва экспертная комиссия НАСА выражала озабоченность заправкой ракеты топливом после того, как экипаж займет свои места, но SpaceX удалось настоять на том, что это безопасно.