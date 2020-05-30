Глава НАСА заявил, что погода подходит для запуска ракеты Falcon 9

ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Глава НАСА Джим Брайденстайн заявил за час до пуска, что погода подходит для старта ракеты Falcon 9 с астронавтами.
"Погода подходит для старта!" - написал Брайденстайн в Twitter.
"Сейчас вероятность того, что погода помешает старту, составляет 30%", - сообщил, в свою очередь, ведущий трансляции НАСА.
Старт ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС был намечен на 27 мая и отложен из-за нестабильной погоды на мысе Канаверал. В течение субботы шансы на старт были "50 на 50".
Полет Crew Dragon с астронавтами НАСА на борту станет первым пилотируемым запуском США с 2011 года и первым пилотируемым полетом на орбиту частного космического корабля.