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2020-05-30T22:19
https://ria.ru/20200530/1572232427.html
Глава НАСА заявил, что погода подходит для запуска ракеты Falcon 9
https://cdn23.img.ria.ru/images/155690/05/1556900532_0:130:2995:1815_1036x0_80_0_0_457252b89d76f1c2d2d83d79b1198eae.jpg
РИА Новости

Глава НАСА заявил, что погода подходит для запуска ракеты Falcon 9

22:09 30.05.2020 (обновлено: 22:19 30.05.2020)
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© AP Photo / John RaouxСтарт ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции с космодрома на мысе Канаверал
Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции с космодрома на мысе Канаверал
© AP Photo / John Raoux
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Глава НАСА Джим Брайденстайн заявил за час до пуска, что погода подходит для старта ракеты Falcon 9 с астронавтами.
"Погода подходит для старта!" - написал Брайденстайн в Twitter.
"Сейчас вероятность того, что погода помешает старту, составляет 30%", - сообщил, в свою очередь, ведущий трансляции НАСА.
Старт ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС был намечен на 27 мая и отложен из-за нестабильной погоды на мысе Канаверал. В течение субботы шансы на старт были "50 на 50".
Полет Crew Dragon с астронавтами НАСА на борту станет первым пилотируемым запуском США с 2011 года и первым пилотируемым полетом на орбиту частного космического корабля.
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Джим БрайденстайнSpaceX Falcon 9Международная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСАСША
Популярные комментарии
Всё, уже в космосе, не то что мультики нашего...))
30 мая, 22:43
DMR 800
820013
У них и система ПРО ракеты на перехват наших гиперзвуковых так же погоду будет выжидать? Умора, а не ракеты.
30 мая, 22:24
Козьма ПРУТКОВ.
410006
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