В Самарской области более тысячи человек вылечились от коронавируса

САМАРА, 30 мая - РИА Новости. Еще 77 жителей Самарской области, у которых ранее был выявлен коронавирус, вылечились, общее число выздоровевших возросло до 1025, сообщил в субботу региональный штаб по борьбе с COVID-19.
"Тридцатого мая в Самарской области вылечились 77 пациентов, в том числе два ребенка, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 1025 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
Всего в Самарской области подтверждено 2527 случаев заболевания коронавирусом, 20 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.