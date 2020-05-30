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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T22:05
https://ria.ru/20200530/1572232397.html
В Самарской области более тысячи человек вылечились от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151994_0:182:2996:1867_1036x0_80_0_0_1e4b3da59fa842a7bf96999b741e2d63.jpg
РИА Новости

В Самарской области более тысячи человек вылечились от коронавируса

22:05 30.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
САМАРА, 30 мая - РИА Новости. Еще 77 жителей Самарской области, у которых ранее был выявлен коронавирус, вылечились, общее число выздоровевших возросло до 1025, сообщил в субботу региональный штаб по борьбе с COVID-19.
"Тридцатого мая в Самарской области вылечились 77 пациентов, в том числе два ребенка, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 1025 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
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Всего в Самарской области подтверждено 2527 случаев заболевания коронавирусом, 20 человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСамарская областьОбщество
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