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2020-05-30T21:55
https://ria.ru/20200530/1572232279.html
Пентагон подтвердил подготовку войск на случай отправки в Миннесоту
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РИА Новости

Пентагон подтвердил подготовку войск на случай отправки в Миннесоту

21:55 30.05.2020
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© REUTERS / Carlos Barria Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе
Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе
© REUTERS / Carlos Barria
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Пентагон подтвердил подготовку ряда подразделений на случай отправки в Миннесоту, где вспыхнули беспорядки.
"Предприняв предусмотрительные меры планирования, министерство (обороны) распорядилось, чтобы Северное командование ВС США усилило готовность некоторых подразделений, если их запросит губернатор для поддержки властей Миннесоты", - говорится в заявлении Пентагона, которое цитирует Politico.
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Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Флойд умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаВооруженные силы СШАМинистерство обороны СШАСШАМиннесотаВ мире
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