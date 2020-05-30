В Подмосковье задержали вандалов, разогревавших ведро на Вечном огне

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Одинцовскому городскому округу за осквернение мемориал Воинской Славы с Вечным огнем задержаны двое мужчин 1987 и 1998 годов рождений", - рассказала Петрова.