В Подмосковье задержали вандалов, разогревавших ведро на Вечном огне

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Следователи задержали двух мужчин за осквернение мемориала Воинской Славы в Одинцово и возбудили уголовное дело, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Ранее сообщалось, что полицейские начали проверку сообщения из социальных сетей о том, что в городе вандалы грели что-то в ведре прямо на Вечном огне мемориала в подмосковном Одинцово. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять расследование на контроль.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Одинцовскому городскому округу за осквернение мемориал Воинской Славы с Вечным огнем задержаны двое мужчин 1987 и 1998 годов рождений", - рассказала Петрова.
Согласно сообщению, следователи возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.