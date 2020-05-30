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2020-05-30T21:48
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В Подмосковье задержали вандалов, разогревавших ведро на Вечном огне
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РИА Новости

В Подмосковье задержали вандалов, разогревавших ведро на Вечном огне

21:48 30.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВечный огонь
Вечный огонь
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Вечный огонь. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Следователи задержали двух мужчин за осквернение мемориала Воинской Славы в Одинцово и возбудили уголовное дело, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Ранее сообщалось, что полицейские начали проверку сообщения из социальных сетей о том, что в городе вандалы грели что-то в ведре прямо на Вечном огне мемориала в подмосковном Одинцово. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять расследование на контроль.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Одинцовскому городскому округу за осквернение мемориал Воинской Славы с Вечным огнем задержаны двое мужчин 1987 и 1998 годов рождений", - рассказала Петрова.
Согласно сообщению, следователи возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинОдинцовоПроисшествия
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