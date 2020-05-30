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2020-05-30T21:44
https://ria.ru/20200530/1572232144.html
Трамп пригрозил использовать армию для подавления беспорядков
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РИА Новости

Трамп пригрозил использовать армию для подавления беспорядков

21:44 30.05.2020
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© REUTERS / Carlos BarriaСитуация в Миннеаполисе
Ситуация в Миннеаполисе
© REUTERS / Carlos Barria
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил использовать "неограниченную мощь военных" для подавления беспорядков.
"Пересечение границ штатов для подстрекательства к насилию — это федеральное преступление! Либеральные губернаторы и мэры должны вести себя намного жестче, иначе федеральное правительство вступит в дело и сделает то, что нужно сделать, включая использование неограниченной мощи наших вооруженных сил и множество арестов", - написал Трамп в Twitter.
Миннеаполис в огне: поджоги и мародерство
29 мая, 22:37
Миннеаполис в огне: поджоги и мародерствоТретий день Миннеаполис охвачен беспорядками. Массовые протесты начались из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В его смерти обвиняют полицейского, который применил силу при его аресте.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что подразделения военной полиции во Флориде приведены в готовность на случай отправки в Миннеаполис.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Флойд умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
Военнослужащие Национальной гвардии США в Миннеаполисе
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
Ох уж эта демократия ) Какую там еще чушь они несли? Права человека, свобода слова, демократическое общество? Ну ну ))
30 мая, 21:49
ВКВладимир К.
2310021
А что так можно что ли? А чего же Обама заклинал Януковича "Не сметь! Они же дети"!?
30 мая, 21:51
Игорь Соколов
2210011
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