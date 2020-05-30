Трамп пригрозил использовать армию для подавления беспорядков

ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил использовать "неограниченную мощь военных" для подавления беспорядков.
"Пересечение границ штатов для подстрекательства к насилию — это федеральное преступление! Либеральные губернаторы и мэры должны вести себя намного жестче, иначе федеральное правительство вступит в дело и сделает то, что нужно сделать, включая использование неограниченной мощи наших вооруженных сил и множество арестов", - написал Трамп в Twitter.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что подразделения военной полиции во Флориде приведены в готовность на случай отправки в Миннеаполис.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Флойд умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.