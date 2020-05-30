В Чикаго задержали более 100 участников протестов

По его информации, глава полиции Чикаго Дэвид Браун заявил, что полиция произвела 108 задержаний, людям будут предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка. Он отметил, что один из задержанных имел при себе оружие, ему грозят дополнительные обвинения.
По словам Брауна, около десяти полицейских были ранены в ходе протестных акций.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные введен комендантский час.