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2020-05-30T21:38
https://ria.ru/20200530/1572231967.html
В Чикаго задержали более 100 участников протестов
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РИА Новости

В Чикаго задержали более 100 участников протестов

21:38 30.05.2020
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© REUTERS / Tom BrennerВо время акции протеста в США
Во время акции протеста в США
© REUTERS / Tom Brenner
Во время акции протеста в США
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Полиция задержала в Чикаго более ста человек во время протестов в пятницу вечером в связи с гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого обращения со стороны полицейских, сообщает местный телеканал ABC7.
По его информации, глава полиции Чикаго Дэвид Браун заявил, что полиция произвела 108 задержаний, людям будут предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка. Он отметил, что один из задержанных имел при себе оружие, ему грозят дополнительные обвинения.
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По словам Брауна, около десяти полицейских были ранены в ходе протестных акций.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные введен комендантский час.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаЧикагоСШАВ мире
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