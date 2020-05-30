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2020-05-30T21:37
https://ria.ru/20200530/1572231928.html
В Роспотребнадзоре разъяснили принцип штрафов за отказ от вакцинации
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РИА Новости

В Роспотребнадзоре разъяснили принцип штрафов за отказ от вакцинации

21:37 30.05.2020
82268
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Медсестра в прививочном кабинете
 Медсестра в прививочном кабинете
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Штрафы за отказ от вакцинации коснутся только профессиональных групп риска, рассказали в Роспотребнадзоре.
Речь идет о людях, которые по долгу службы контактируют с зараженными, работают с кровью и биологическими жидкостями человека, а ухаживают за животными, напомнили в пресс-службе ведомства.
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Документ Минюста

Ранее Минюст опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающий санкции за отказ от медицинского осмотра и вакцинации.
Согласно документу, нарушение закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии россиян, включая отказ от проведения медосмотра, профилактических прививок и гигиенического воспитания, грозит административной ответственностью. Штраф может составить от пяти до семи тысяч рублей.
Для должностных лиц размер штрафа будет больше – от семи до десяти тысяч. Для ИП он составит от десяти до двадцати тысяч или же до 30 суток административного запрета деятельности, а для юридических лиц — от двадцати до тридцати тысяч рублей ‎или также до тридцати суток запрета деятельности.
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Когда наступает ответственность

Замминистра юстиции Денис Новак ранее разъяснил, что норма Кодекса не затрагивает тех, кто отказался от вакцинации по личным причинам. Он отметил, что административная ответственность наступает тогда, когда человек не проходит обязательные для него медосмотр или вакцинацию в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле.
В частности, добавил чиновник, к таким случаям относится поездка в государства с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией — перед посещением таких стран надо обязятельно делать прививки.
Нормы о штрафах в КоАП за отказ от вакцинации касаются не всех граждан, а только людей из группы риска, также отметил сенатор Андрей Клишас. Парламентарий подчеркнул, что сам выступает против всеобщей обязательной вакцинации.
"В законодательстве нет обязанности граждан делать прививки. Данная норма будет действовать только в отношении тех, чья профессиональная деятельность связана с высокими рисками инфицирования", — объяснил он.
Большинство россиян, по словам Клишаса, этот документ не затронет.
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РоссияАндрей КлишасФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
клишасу верить -себя не уважать! Следующий пункт вакцинация или 10 лет тюрьмы!
30 мая, 21:59
serg norfolk
74211012
Я не понял а что от вируса можно откупиться штрафом? :D Грядут выборы ГОСПОДА!
30 мая, 22:15
prosps78 .
2070007
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