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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T23:53
https://ria.ru/20200530/1572231891.html
В Костромской области приезжих обяжут показывать справки по COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571515986_0:307:3094:2047_1036x0_80_0_0_16f46abec30f1d2b362acf0fc41561a0.jpg
РИА Новости

В Костромской области приезжих обяжут показывать справки по COVID-19

21:36 30.05.2020 (обновлено: 23:53 30.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИнспектор ГИБДД во время патрулирования на улицах Москвы в период самоизоляции граждан
Инспектор ГИБДД во время патрулирования на улицах Москвы в период самоизоляции граждан
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Власти Костромской области обязали всех въезжающих в регион с 1 июня предъявлять справки о том, что они не больны коронавирусом, а также об отсутствии контактов с больными, сообщила администрация региона в субботу.
С 1 июня будет организована постоянная работа пунктов въездного контроля за въезжающими в область на трех направлениях — со стороны Нерехты, Волгореченска и Ярославля. Контроль за нахождением приезжих на территории муниципалитетов возлагается на органы местного самоуправления.
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"Все приезжающие в Костромскую область граждане из других субъектов обязаны иметь справку из медицинской организации по месту проживания об отсутствии контактов с инфицированными, которая получена не ранее, чем за три дня до приезда в область. Кроме того, должны быть представлены результаты лабораторных исследований на отсутствие COVID-19. Эти требования будут распространяться как на детей, так и на взрослых", — говорится в сообщении.
Принятие дополнительных мер связано с наступлением периода массовых отпусков и детских каникул. Согласно постановлению губернатора, новшество вводится с 1 по 14 июня.
"В случае отсутствия требуемых справок граждане обязаны будут соблюдать строгую самоизоляцию на протяжении двух недель. В противном случае они будут привлечены к административной ответственности", — информируют власти.
Обязанность не распространяется на граждан, которые прибывают в регион по служебной необходимости, прибывающих специальным автотранспортом, например на скорой помощи, и следующих транзитом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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