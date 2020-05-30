В Костромской области приезжих обяжут показывать справки по COVID-19

"Все приезжающие в Костромскую область граждане из других субъектов обязаны иметь справку из медицинской организации по месту проживания об отсутствии контактов с инфицированными, которая получена не ранее, чем за три дня до приезда в область. Кроме того, должны быть представлены результаты лабораторных исследований на отсутствие COVID-19. Эти требования будут распространяться как на детей, так и на взрослых", — говорится в сообщении.