В Костромской области приезжих обяжут показывать справки по COVID-19

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Власти Костромской области обязали всех въезжающих в регион с 1 июня предъявлять справки о том, что они не больны коронавирусом, а также об отсутствии контактов с больными, сообщила администрация региона в субботу.
С 1 июня будет организована постоянная работа пунктов въездного контроля за въезжающими в область на трех направлениях — со стороны Нерехты, Волгореченска и Ярославля. Контроль за нахождением приезжих на территории муниципалитетов возлагается на органы местного самоуправления.
"Все приезжающие в Костромскую область граждане из других субъектов обязаны иметь справку из медицинской организации по месту проживания об отсутствии контактов с инфицированными, которая получена не ранее, чем за три дня до приезда в область. Кроме того, должны быть представлены результаты лабораторных исследований на отсутствие COVID-19. Эти требования будут распространяться как на детей, так и на взрослых", — говорится в сообщении.
Принятие дополнительных мер связано с наступлением периода массовых отпусков и детских каникул. Согласно постановлению губернатора, новшество вводится с 1 по 14 июня.
"В случае отсутствия требуемых справок граждане обязаны будут соблюдать строгую самоизоляцию на протяжении двух недель. В противном случае они будут привлечены к административной ответственности", — информируют власти.
Обязанность не распространяется на граждан, которые прибывают в регион по служебной необходимости, прибывающих специальным автотранспортом, например на скорой помощи, и следующих транзитом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.