В Афганистане освободили более 700 талибов

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Власти Афганистана за два дня освободили свыше 700 членов радикального движения "Талибан", еще почти 300 освободят в воскресенье, сообщает телеканал Tolo News.
"Представитель совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал заявил, что афганское правительство освободило 710 пленных талибов из разных тюрем за прошедшие два дня, еще 290 будут освобождены завтра таким образом, чтобы число достигло двух тысяч, как распорядился президент", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее президент Афганистана Ашраф Гани распорядился освободить до 2 тысяч членов движения "Талибан" в ответ на решение талибов о прекращении огня в Афганистане на три дня по случаю мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).
В субботу телеканал Tolo News со ссылкой на официального представителя политофиса талибов в Катаре Сухейля Шахина сообщил, что талибы заявили об освобождении свыше 70 афганских пленных.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
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