В Афганистане освободили более 700 талибов

"Представитель совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал заявил, что афганское правительство освободило 710 пленных талибов из разных тюрем за прошедшие два дня, еще 290 будут освобождены завтра таким образом, чтобы число достигло двух тысяч, как распорядился президент", - говорится в сообщении телеканала.